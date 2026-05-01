Головна Дім та город Як правильно поливати полуницю: метод, що збільшить врожай вдвічі

Як правильно поливати полуницю: метод, що збільшить врожай вдвічі

Дата публікації: 1 травня 2026 22:33
Як поливати полуницю, щоб збільшити врожай вдвічі: простий метод
Полив полуниці для збільшення врожайності. Колаж: Новини.LIVE

Хочете збирати з грядки повні миски соковитої полуниці? Секрет часто криється не в дорогих добривах чи сортах, а у звичайному поливі. Саме такий правильний догляд за кущами полуниці здатен подвоїти врожай.

Новини.LIVE розповідає, який простий метод поливу полуниці забезпечить вас рясним плодоношенням кущів.

Чому полив полуниці — це ключ до великого врожаю

Секрет простий. Коренева система полуниці знаходиться буквально на поверхні — вона залягає на глибині приблизно 15-30 см. Це означає, що рослина критично залежить від вологості верхнього шару ґрунту. Як тільки земля пересихає, кущ переходить у режим виживання. У результаті ягоди дрібнішають, а плодоношення слабшає.

Який простий метод поливу полуниці реально працює

Головне правило, яке використовують професіонали — часто, але помірно. Замість рідкісного рясного поливу варто перейти на інший підхід:

  • поливати регулярно;
  • давати воду невеликими порціями;
  • підтримувати стабільну вологість ґрунту.

У спекотну погоду полуницю краще поливати навіть щодня, але без перезволоження. Такий режим дозволяє:

  • уникнути пересихання коренів;
  • забезпечити стабільне живлення рослини;
  • стимулювати активне формування ягід.

Коли краще поливати полуницю

Час поливу має не менше значення, ніж його кількість. Найкращі періоди: рано вранці або ввечері після заходу сонця.

У цей час:

  • вода не випаровується миттєво;
  • ґрунт встигає добре зволожитися;
  • рослина отримує максимум користі.

Як правильно поливати, щоб не нашкодити

Є ще кілька важливих нюансів, які часто ігнорують:

  1. Поливайте виключно під корінь. Вода має потрапляти саме в прикореневу зону, а не на листя чи квіти.
  2. Не заливайте грядки. Надлишок вологи може викликати гниль і грибкові хвороби. Ґрунт має бути вологим, але не мокрим.
  3. Слідкуйте за станом землі, якщо верхній шар почав підсихати — це сигнал до поливу.

урожай полуниці догляд за полуницею полив полуниці
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
