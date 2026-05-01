Как поливать клубнику, чтобы увеличить урожай вдвое: простой метод

Полив клубники для увеличения урожайности.

Хотите собирать с грядки полные миски сочной клубники? Секрет часто кроется не в дорогих удобрениях или сортах, а в обычном поливе. Именно такой правильный уход за кустами клубники способен удвоить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какой простой метод полива клубники обеспечит вас обильным плодоношением кустов.

Почему полив клубники — это ключ к большому урожаю

Секрет прост. Корневая система клубники находится буквально на поверхности — она залегает на глубине примерно 15-30 см. Это значит, что растение критически зависит от влажности верхнего слоя почвы. Как только земля пересыхает, куст переходит в режим выживания. В результате ягоды мельчают, а плодоношение ослабевает.

Какой простой метод полива клубники реально работает

Главное правило, которое используют профессионалы — часто, но умеренно. Вместо редкого обильного полива стоит перейти на другой подход:

поливать регулярно;

давать воду небольшими порциями;

поддерживать стабильную влажность почвы.

В жаркую погоду клубнику лучше поливать даже ежедневно, но без переувлажнения. Такой режим позволяет:

Читайте также:

избежать пересыхания корней;

обеспечить стабильное питание растения;

стимулировать активное формирование ягод.

Когда лучше поливать клубнику

Время полива имеет не меньшее значение, чем его количество. Наилучшие периоды: рано утром или вечером после захода солнца.

В это время:

вода не испаряется мгновенно;

почва успевает хорошо увлажниться;

растение получает максимум пользы.

Как правильно поливать, чтобы не навредить

Есть еще несколько важных нюансов, которые часто игнорируют:

Поливайте исключительно под корень. Вода должна попадать именно в прикорневую зону, а не на листья или цветы. Не заливайте грядки. Избыток влаги может вызвать гниль и грибковые болезни. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Следите за состоянием земли, если верхний слой начал подсыхать — это сигнал к поливу.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Когда и как сажать клубнику весной, чтобы кусты щедро плодоносили.

Какие растения категорически нельзя сажать возле клубники, чтобы ягоды не выросли мелкими и кислыми.

Какой сорт клубники невероятно сладкий и дает стабильно высокий урожай.