Как правильно поливать клубнику: метод, который увеличит урожай вдвое

Как правильно поливать клубнику: метод, который увеличит урожай вдвое

Дата публикации 1 мая 2026 22:33
Как поливать клубнику, чтобы увеличить урожай вдвое: простой метод
Полив клубники для увеличения урожайности. Коллаж: Новини.LIVE

Хотите собирать с грядки полные миски сочной клубники? Секрет часто кроется не в дорогих удобрениях или сортах, а в обычном поливе. Именно такой правильный уход за кустами клубники способен удвоить урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какой простой метод полива клубники обеспечит вас обильным плодоношением кустов.

Почему полив клубники — это ключ к большому урожаю

Секрет прост. Корневая система клубники находится буквально на поверхности — она залегает на глубине примерно 15-30 см. Это значит, что растение критически зависит от влажности верхнего слоя почвы. Как только земля пересыхает, куст переходит в режим выживания. В результате ягоды мельчают, а плодоношение ослабевает.

Какой простой метод полива клубники реально работает

Главное правило, которое используют профессионалы — часто, но умеренно. Вместо редкого обильного полива стоит перейти на другой подход:

  • поливать регулярно;
  • давать воду небольшими порциями;
  • поддерживать стабильную влажность почвы.

В жаркую погоду клубнику лучше поливать даже ежедневно, но без переувлажнения. Такой режим позволяет:

Читайте также:
  • избежать пересыхания корней;
  • обеспечить стабильное питание растения;
  • стимулировать активное формирование ягод.

Когда лучше поливать клубнику

Время полива имеет не меньшее значение, чем его количество. Наилучшие периоды: рано утром или вечером после захода солнца.

В это время:

  • вода не испаряется мгновенно;
  • почва успевает хорошо увлажниться;
  • растение получает максимум пользы.

Как правильно поливать, чтобы не навредить

Есть еще несколько важных нюансов, которые часто игнорируют:

  1. Поливайте исключительно под корень. Вода должна попадать именно в прикорневую зону, а не на листья или цветы.
  2. Не заливайте грядки. Избыток влаги может вызвать гниль и грибковые болезни. Почва должна быть влажной, но не мокрой.
  3. Следите за состоянием земли, если верхний слой начал подсыхать — это сигнал к поливу.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Когда и как сажать клубнику весной, чтобы кусты щедро плодоносили.

Какие растения категорически нельзя сажать возле клубники, чтобы ягоды не выросли мелкими и кислыми.

Какой сорт клубники невероятно сладкий и дает стабильно высокий урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
