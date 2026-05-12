Що посадити у травні 2026, щоб збирати врожай влітку: список овочів та фруктів

Жінки працюють на городі у сонячний день. Фото: freepik.com

Травень в Україні — золота пора для посадки теплолюбних культур, які швидко ростуть і встигають віддячити щедрим врожаєм вже влітку. У цей період ґрунт добре прогрітий, світловий день довгий, а рослини отримують ідеальні умови для росту.

Новини.LIVE розповідає, що посадити у травні 2026 та які сорти обрати, щоб літній урожай приємно здивував.

Що посадити у травні, щоб зібрати врожай уже влітку: список культур

Помідори

У травні вже можна висаджувати розсаду помідорів у відкритий ґрунт. Вона встигне швидко наростити кореневу систему та піти в ріст. Також можна сіяти насіння у підготовлені грядки, але за умови, що земля прогрілася щонайменше до 14°C, а загроза нічних заморозків повністю минула. Перші плоди можна збирати вже в середині літа.

Найкраще обирати ранньостиглі сорти томатів або чері. В українському кліматі гарно себе показали:

"Санька";

"Ляна";

"Балконне диво";

"Черрі червоний".

Перець

Наприкінці весни можна висадити розсаду солодкого та гострого перцю. Тоді до кінця літа кущі вже будуть рясно вкриті плодами. Ця культура обожнює стабільне тепло, помірну вологу та пухку землю.

Найкращі сорти:

"Богатир";

"Каліфорнійське диво";

"Вінні-Пух";

"Подарунок Молдови".

Огірки

Огірки можна сіяти одразу у відкритий ґрунт або висаджувати розсаду. У теплому ґрунті вони розвиваються дуже активно та можуть почати плодоносити вже через 50-70 днів. Для кращого росту варто використовувати шпалери або високі грядки. Причому, чим частіше ви збиратимете огірки, тим довше рослина формуватиме нові зав'язі.

Перевірені сорти огірків:

"Маша F1";

"Герман F1";

"Конкурент";

"Ніжинський".

Редис

Одна з найшвидших культур. Урожай можна збирати вже через 25-30 днів після посіву насіння у відкритий ґрунт.

Швидкорослі сорти:

"Французький сніданок";

"Черрі Белл";

"18 днів";

"Рубін".

Кабачки

Сійте насіння прямо у підготовлені грядки. Ця культура вважається справжніми рекордсменами за врожайністю. Варто лише дати їй багато сонця та регулярний полив. Є важливий секрет: чим частіше збирати молоді плоди кабачків, тим активніше рослина формуватиме нові.

Найкращі сорти кабачків:

"Аеронавт";

"Іскандер F1";

"Цукеша";

"Грибовський 37".

Стручкова квасоля

Квасоля чудово росте у добре прогрітому, не надто вологому ґрунті. Насіння висівають на глибину 2-3 см. Більшість сортів достигає вже через 50-60 днів після посіву. Щоб збирати врожай довше, можна висівати її партіями протягом усього травня.

Сорти для посадки у травні:

"Сакса без волокна";

"Журавушка";

"Бона";

"Пурпурна королева".

Кукурудза

Солодка кукурудза чудово переносить спеку та швидко набирає силу у сонячну погоду. Варто сіяти її блоками, а не довгими рядами. Так рослини краще запилюються, а качани формуються великими й щільними. За регулярного поливу молоді качани дозрівають уже наприкінці літа.

Для українського літа чудово підходять ранні солодкі сорти:

"Добриня F1";

"Спіріт F1";

"Лакомка";

"Зоря 123".

Кавуни та дині

Теплі весни в Україні відкривають нові можливості навіть для вибагливих баштанних культур. Якщо посадити кавуни та дині у травні, вони встигають сформувати соковиті плоди вже до кінця літа, особливо у центральних та південних регіонах. Їм потрібно багато сонця, простору та легкий родючий ґрунт.

Найкращі сорти кавуна:

"Огоньок"

"Кримсон Світ";

"Шуга Бейбі";

"Продюсер".

Найкращі сорти дині:

"Титовка";

"Амал F1";

"Медова казка".

Буряк

Це одна з найнадійніших культур для стабільного літнього врожаю. Молодий буряк можна збирати вже через 50 днів після посіву. Його висівають просто у відкритий ґрунт, а після сходів проріджують.

Перевірені сорти:

"Бордо 237";

"Детройт";

"Єгипетський плоский";

"Червона куля".

Мангольд

Невибаглива зелень, яка росте все літо. Ця культура стрімко набирає популярності серед українських городників. Мангольд не лише корисний, а й прикрашає грядки яскравими черешками. Молоде листя можна зрізати вже через 30-40 днів після посіву, а дорослі рослини дають врожай протягом усього літа.

Найкращі сорти:

"Смарагд";

"Рубін";

"Чарлі";

"Брайт Лайтс".

