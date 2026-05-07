Які сорти кавуна посіяти у 2026 році: найсолодші та найврожайніші

Соковитий, солодкий і ароматний кавун із власного городу — мрія кожного дачника та городника. Важливо правильно обрати сорт кавуна, який подарує великі медові плоди вже в серпні. Є ті, які порадують врожайністю та смаком навіть у спекотне та посушливе літо.

Новини.LIVE розповідає, які кавуни варто посіяти у 2026 році, щоб ласувати соковитими ягодами просто з грядки.

Які сорти кавунів найкращі

Ред Стар F1

Найкращий варіант для домашнього вирощування. Гібрид добре переносить спеку та складні погодні умови. Плоди з темно-зеленою шкіркою без виражених смуг. Виростають доволі великими — від 6 до 10 кг. М'якоть червоного кольору надзвичайно солодка.

Смарагд F1

Ранній та врожайний гібрид, який чудово переносить посушливу погоду. Має стійкість до грибкових захворювань. Плоди округлої форми та смугасті, з гладенькою шкіркою. У середньому один кавун важить близько 8-9 кг. М'якоть яскраво-малинового кольору з насиченим солодким смаком.

Варда F1

Великоплідний сорт кавуна, який цінують за соковитість і солодкість. Радує стабільним плодоношенням навіть у спекотне літо. Плоди мають видовжену форму та характерну смугасту кірку. М'якоть яскраво-червона, дуже ніжна та ароматна.

Кримсон Світ

Середньоранній сорт, який уже багато років залишається одним із найпопулярніших серед городників. Його люблять за простий догляд, високий урожай і чудовий смак. Він стійкий до фузаріозу та легко переносить спеку й посуху. Середня вага плодів становить від 8 до 12 кг. Кавуни добре транспортуються та довго зберігають товарний вигляд після збору врожаю.

Леді

Достигає одним із перших і вже в липні може тішити стиглими плодами. Городники особливо цінують цей сорт за стабільну врожайність і високу якість плодів навіть у посушливих умовах. Сорт формує красиві подовжені кавуни вагою 9-12 кг. М'якоть у них яскраво-червона, соковита та дуже ніжна. Плоди не схильні до розтріскування, добре переносять транспортування та довго зберігають смакові якості.

