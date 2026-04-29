Коли сіяти кавуни у травні 2026: погодні умови та місячний календар

Посів насіння кавуна у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Кавуни вже давно успішно вирощують по всій Україні. Але щоб отримати справді солодкі, соковиті плоди, важливо не просто кинути насіння в землю, а врахувати кілька важливих нюансів. Зокрема врахувати погодні умови для посіву кавуна та сприятливі дати за місячним календарем.

Новини.LIVE розповідає, коли ж сіяти кавуни у травні 2026 та як отримати найсолодші плоди.

Коли сіяти кавуни у травні 2026: погода та температура ґрунту

Кавуни — головні любителі сонця і тепла. Тому спішити з посівом у відкритий ґрунт не варто. Дочекайтеся, коли ґрунт прогріється щонайменше до 14-16°C на глибині близько 10 см. Також важливо, щоб нічні заморозки повністю минули.

Для більшості регіонів України оптимальні строки припадають на другу половину травня або навіть початок червня. Якщо весна виявилась прохолодною, як цього року, краще трохи почекати, ніж ризикувати врожаєм.

Коли сіяти кавуни у травні 2026 за місячним календарем

За місячним календарем сприятливі дні для посадки кавунів такі: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21 травня. У ці дати рослини краще приживаються, швидше розвивають кореневу систему та формують міцні батоги.

Як підготувати ґрунт і зробити "теплу грядку" для кавунів

Для вирощування кавунів ідеально підходять легкі, пухкі ґрунти — піщані або супіщані. Обирайте максимально сонячну ділянку, захищену від вітру.

У регіонах із нестабільною погодою добре працює метод "теплих грядок". Його суть проста: у підготовлену траншею закладають органіку — гній, траву, рослинні залишки, і засипають землею. Така грядка поступово виділяє тепло, створюючи комфортні умови для коренів.

Перед посівом насіння кавуна бажано замочити у теплій воді, а потім злегка підсушити — це прискорить появу сходів.

Схема посадки кавунів:

відстань між лунками — 70-100 см;

між рядами — до 1,5-2 м.

У кожну лунку варто додати поживну суміш: перегній, трохи деревного попелу та невелику кількість комплексного добрива.

Як доглядати за кавунами, щоб не зіпсувати врожай

Перші сходи зазвичай з'являються через 6-10 днів. На цьому етапі важливо провести проріджування, залишивши найсильніші рослини.

Кавуни люблять тепло і стабільність:

оптимальна температура для росту — 25-30°C;

при зниженні нижче 15°C розвиток сповільнюється;

сильна спека понад 40°C також пригнічує рослину.

Важливо правильно сформувати кущ. На одній рослині залишають не більше 3-4 плодів, видаляючи зайві зав'язі. Так рослина направляє всі сили на формування великих ягід.

Полив кавунів має бути помірним. За сезон достатньо близько 8-10 поливів у ключові фази:

формування листя;

період цвітіння;

зав'язування плодів.

Коли плоди починають активно наливатися, полив поступово скорочують. Саме цей прийом допомагає зробити кавуни солодшими, адже без надлишку води вони накопичують більше цукрів.

Ще один важливий крок — мульчування ґрунту. Солома, сіно або тирса допомагають утримати вологу, зберегти тепло та захистити рослини від бур'янів.

Підживлення кавунів варто проводити обережно. Надлишок азоту може зіпсувати смак плодів, зробивши їх водянистими. Краще віддати перевагу органічним добривам або фосфорно-калійним сумішам у період росту плодів.

