Чим полити смородину в травні 2026: ягоди виростуть великими і солодкими

Полийте цим смородину в травні, і кущі засиплять солодкими ягодами
Травень — ключовий етап догляду за смородиною, коли закладається майбутній урожай. У цей час кущі особливо потребують підживлення, яке допоможе сформувати великі та солодкі ягоди. Є простий домашній засіб, який працює не гірше за дорогі добрива.
Новини.LIVE розповідає, чим полити смородину в травні, щоб активізувати ріст рослини, стимулювати зав'язування ягід і значно покращити їхній смак.
Чим полити смородину в травні, щоб ягоди були великими і солодкими
Найкраще домашнє підживлення для смородини готується на основі звичайного крохмалю. Цей продукт містить комплекс корисних речовин, які легко засвоюються рослинами:
- калій і фосфор для формування ягід;
- магній і залізо для здорового листя;
- мікроелементи для активного росту.
Приготувати розчин дуже просто, і всі інгредієнти зазвичай є під рукою. Вам знадобиться:
- 1 ч. л. крохмалю;
- 1 л гарячої води;
- 1 ч. л. лимонної кислоти.
Спочатку розчиніть крохмаль у гарячій воді, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Потім додайте лимонну кислоту — вона підсилює ефект підживлення та додатково підкислює ґрунт. Залиште суміш настоятися приблизно на дві години. Після цього розведіть концентрат у співвідношенні 1:4. У вас вийде готовий робочий розчин для поливу.
У чому головний ефект цієї підживки
Регулярне використання цього домашнього добрива дає помітний результат:
- кущі виглядають здоровішими;
- ягоди стають більшими;
- смак більш насиченим і солодким;
- урожай дозріває швидше.
Як правильно підживлювати кущі смородини
Щоб підживлення дало максимальний ефект, важливо дотримуватись простих правил:
- вносіть розчин лише у вологий ґрунт;
- поливайте під корінь, не зачіпаючи листя;
- використовуйте приблизно 1 л розчину на один кущ;
- повторюйте процедуру раз на два тижні до початку плодоношення.
