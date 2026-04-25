Чим полити смородину в травні 2026: ягоди виростуть великими і солодкими

Травень — ключовий етап догляду за смородиною, коли закладається майбутній урожай. У цей час кущі особливо потребують підживлення, яке допоможе сформувати великі та солодкі ягоди. Є простий домашній засіб, який працює не гірше за дорогі добрива.

чим полити смородину в травні, щоб активізувати ріст рослини, стимулювати зав'язування ягід і значно покращити їхній смак.

Чим полити смородину в травні, щоб ягоди були великими і солодкими

Найкраще домашнє підживлення для смородини готується на основі звичайного крохмалю. Цей продукт містить комплекс корисних речовин, які легко засвоюються рослинами:

калій і фосфор для формування ягід;

магній і залізо для здорового листя;

мікроелементи для активного росту.

Приготувати розчин дуже просто, і всі інгредієнти зазвичай є під рукою. Вам знадобиться:

1 ч. л. крохмалю;

1 л гарячої води;

1 ч. л. лимонної кислоти.

Спочатку розчиніть крохмаль у гарячій воді, добре перемішайте, щоб не було грудочок. Потім додайте лимонну кислоту — вона підсилює ефект підживлення та додатково підкислює ґрунт. Залиште суміш настоятися приблизно на дві години. Після цього розведіть концентрат у співвідношенні 1:4. У вас вийде готовий робочий розчин для поливу.

У чому головний ефект цієї підживки

Регулярне використання цього домашнього добрива дає помітний результат:

кущі виглядають здоровішими;

ягоди стають більшими;

смак більш насиченим і солодким;

урожай дозріває швидше.

Як правильно підживлювати кущі смородини

Щоб підживлення дало максимальний ефект, важливо дотримуватись простих правил:

вносіть розчин лише у вологий ґрунт;

поливайте під корінь, не зачіпаючи листя;

використовуйте приблизно 1 л розчину на один кущ;

повторюйте процедуру раз на два тижні до початку плодоношення.

