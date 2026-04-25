Чем полить смородину в мае 2026: ягоды вырастут крупными и сладкими

Май — ключевой этап ухода за смородиной, когда закладывается будущий урожай. В это время кусты особенно нуждаются в подкормке, которая поможет сформировать крупные и сладкие ягоды. Есть простое домашнее средство, которое работает не хуже дорогих удобрений.

Новини.LIVE рассказывает, чем полить смородину в мае, чтобы активизировать рост растения, стимулировать завязывание ягод и значительно улучшить их вкус.

Чем полить смородину в мае, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Лучшая домашняя подкормка для смородины готовится на основе обычного крахмала. Этот продукт содержит комплекс полезных веществ, которые легко усваиваются растениями:

калий и фосфор для формирования ягод;

магний и железо для здоровых листьев;

микроэлементы для активного роста.

Приготовить раствор очень просто, и все ингредиенты обычно есть под рукой. Вам понадобится:

1 ч. л. крахмала;

1 л горячей воды;

1 ч. л. лимонной кислоты.

Сначала растворите крахмал в горячей воде, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте лимонную кислоту — она усиливает эффект подкормки и дополнительно подкисляет почву. Оставьте смесь настояться примерно на два часа. После этого разведите концентрат в соотношении 1:4. У вас получится готовый рабочий раствор для полива.

В чем главный эффект этой подкормки

Регулярное использование этого домашнего удобрения дает заметный результат:

кусты выглядят более здоровыми;

ягоды становятся более крупными;

вкус более насыщенным и сладким;

урожай созревает быстрее.

Как правильно подкармливать кусты смородины

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:

вносите раствор только во влажную почву;

поливайте под корень, не задевая листья;

используйте примерно 1 л раствора на один куст;

повторяйте процедуру раз в две недели до начала плодоношения.

