Чем полить смородину в мае 2026: ягоды вырастут крупными и сладкими

Полейте этим смородину в мае, и кусты засыплют сладкими ягодами
Май — ключевой этап ухода за смородиной, когда закладывается будущий урожай. В это время кусты особенно нуждаются в подкормке, которая поможет сформировать крупные и сладкие ягоды. Есть простое домашнее средство, которое работает не хуже дорогих удобрений.
Новини.LIVE рассказывает, чем полить смородину в мае, чтобы активизировать рост растения, стимулировать завязывание ягод и значительно улучшить их вкус.
Чем полить смородину в мае, чтобы ягоды были крупными и сладкими
Лучшая домашняя подкормка для смородины готовится на основе обычного крахмала. Этот продукт содержит комплекс полезных веществ, которые легко усваиваются растениями:
- калий и фосфор для формирования ягод;
- магний и железо для здоровых листьев;
- микроэлементы для активного роста.
Приготовить раствор очень просто, и все ингредиенты обычно есть под рукой. Вам понадобится:
- 1 ч. л. крахмала;
- 1 л горячей воды;
- 1 ч. л. лимонной кислоты.
Сначала растворите крахмал в горячей воде, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте лимонную кислоту — она усиливает эффект подкормки и дополнительно подкисляет почву. Оставьте смесь настояться примерно на два часа. После этого разведите концентрат в соотношении 1:4. У вас получится готовый рабочий раствор для полива.
В чем главный эффект этой подкормки
Регулярное использование этого домашнего удобрения дает заметный результат:
- кусты выглядят более здоровыми;
- ягоды становятся более крупными;
- вкус более насыщенным и сладким;
- урожай созревает быстрее.
Как правильно подкармливать кусты смородины
Чтобы подкормка дала максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:
- вносите раствор только во влажную почву;
- поливайте под корень, не задевая листья;
- используйте примерно 1 л раствора на один куст;
- повторяйте процедуру раз в две недели до начала плодоношения.
Также делимся другими полезными советами по садоводству
Что посадить возле смородины весной, чтобы защитить кусты и улучшить урожай.
Какой вкусный и урожайный сорт смородины посадить в 2026 году.
Чем подкормить вишни весной, чтобы урожай был большой и сочный.