Главная Дом и огород Полейте этим смородину в мае, и кусты засыплют сладкими ягодами

Полейте этим смородину в мае, и кусты засыплют сладкими ягодами

Дата публикации 25 апреля 2026 21:21
Чем полить смородину в мае 2026: ягоды вырастут крупными и сладкими
Подкормка смородины для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Май — ключевой этап ухода за смородиной, когда закладывается будущий урожай. В это время кусты особенно нуждаются в подкормке, которая поможет сформировать крупные и сладкие ягоды. Есть простое домашнее средство, которое работает не хуже дорогих удобрений.

Новини.LIVE рассказывает, чем полить смородину в мае, чтобы активизировать рост растения, стимулировать завязывание ягод и значительно улучшить их вкус.

Чем полить смородину в мае, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Лучшая домашняя подкормка для смородины готовится на основе обычного крахмала. Этот продукт содержит комплекс полезных веществ, которые легко усваиваются растениями:

  • калий и фосфор для формирования ягод;
  • магний и железо для здоровых листьев;
  • микроэлементы для активного роста.

Приготовить раствор очень просто, и все ингредиенты обычно есть под рукой. Вам понадобится:

  • 1 ч. л. крахмала;
  • 1 л горячей воды;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты.

Сначала растворите крахмал в горячей воде, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте лимонную кислоту — она усиливает эффект подкормки и дополнительно подкисляет почву. Оставьте смесь настояться примерно на два часа. После этого разведите концентрат в соотношении 1:4. У вас получится готовый рабочий раствор для полива.

Читайте также:

В чем главный эффект этой подкормки

Регулярное использование этого домашнего удобрения дает заметный результат:

  • кусты выглядят более здоровыми;
  • ягоды становятся более крупными;
  • вкус более насыщенным и сладким;
  • урожай созревает быстрее.

Как правильно подкармливать кусты смородины

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:

  • вносите раствор только во влажную почву;
  • поливайте под корень, не задевая листья;
  • используйте примерно 1 л раствора на один куст;
  • повторяйте процедуру раз в две недели до начала плодоношения.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Что посадить возле смородины весной, чтобы защитить кусты и улучшить урожай.

Какой вкусный и урожайный сорт смородины посадить в 2026 году.

Чем подкормить вишни весной, чтобы урожай был большой и сочный.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

