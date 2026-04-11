Чем подкормить вишни весной 2026: удобрение, которое подарит богатый и сочный урожай

Весной вишня, как и большинство садовых культур, требует особого ухода для здоровья и развития. Ведь в этот период закладывается будущий урожай. Особую роль играет подкормка. Есть простые, но эффективные удобрения для вишни, которые подарят большие и сладкие ягоды, которые вы будете собирать ведрами.

Что следует обязательно сделать перед подкормкой вишни

Перед внесением любых удобрений важно хорошо увлажнить почву. Это помогает питательным веществам быстрее проникнуть к корням.

Поливать плодовое дерево желательно за сутки до подкормки. Для взрослой вишни достаточно 30-50 л воды, а для молодого дерева — 10-20 л. Земля должна промокнуть на глубину примерно 30-40 см.

Если внести удобрения в сухую землю, возможны следующие последствия:

корни могут получить ожог;

питательные вещества не усвоятся;

эффект от подкормки будет слабым.

Первая подкормка вишни: когда что и как вносить

Для первой подкормки идеально подходит древесная зола, которая:

содержит калий и кальций;

улучшает структуру почвы;

способствует развитию корневой системы.

Вносить удобрение можно в период конец марта — начало апреля, когда температура стабильно держится выше нуля, а почки только начинают набухать. Золу равномерно рассыпают в приствольном круге, а затем слегка рыхлят почву.

Основная подкормка для вишни: что и когда вносить

Следующий этап — внесение минерального удобрения, которое стимулирует активный рост и формирование плодов. Это примерно середина апреля — начало мая, когда уже появляются листья.

Приготовьте простой раствор:

10 л воды;

1 ст. л. мочевины;

2 ст. л. бесхлорного калия.

Норма внесения: 30-40 л раствора на одну взрослую вишню.

Такая подкормка обеспечивает дерево азотом и калием — ключевыми элементами для обильного урожая вишни.

Чем подкормить вишню в конце сезона

Многие забывают, что уход за вишней не заканчивается весной. После плодоношения дерево также нуждается в поддержке. Для этого используйте другой раствор:

10 д воды;

1 ст. л. калия;

2 ст. л. суперфосфата.

Это поможет:

укрепить дерево;

восстановить силы после урожая;

подготовить вишню к зиме.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как защитить урожай черешни от птиц с помощью подручных и безопасных средств.

Какой сорт колоновидной черешни стоит посадить, чтобы иметь невероятно сладкий урожай.

Когда, как и чем обработать плодовые деревья и кусты от вредителей и болезней.