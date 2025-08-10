Чем надо подкармливать вишню в саду — самое лучшее удобрение, советы дачникам

Человек, который срывает спелую вишню с дерева в саду. Фото: Pinterest

Все настоящие садоводы всегда хотят видеть на своем участке крупные плодовые деревья, в частности, вкусные и сладкие вишни. Узнайте, какие удобрения лучше вносить в почву под этим растением и как правильно подкармливать его, чтобы вырастить самый вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Реклама

Читайте также:

Садоводам всегда хочется, чтобы вишни на дереве выросли сладкими и крупными, но не всегда получается достичь желаемых результатов. Тем не менее, одно простое действие поможет вам собрать большой и вкусный урожай этих ягод на собственном дачном участке.

Речь идет об одном средстве, которым стоит воспользоваться при выращивании вишневых деревьев в саду. Опытные дачники рассказали, чем лучше удобрять эти растения.

Урожай вишни на плодовом дереве в саду. Фото: Freepik

Каким удобрением лучше подкармливать вишни

Запомните, что косточковые деревья любят доломитовую муку, поэтому обязательно подкармливайте их этим удобрением. Но вносить его нужно сразу после того, как растает снег. Просто рассыпьте доломитовую муку вокруг ствола вишни.

Когда снег будет таять, удобрение вместе с этой водой быстрее доберется до корневой системы. Это поможет вам вырастить более сладкие и крупные ягоды на плодовом дереве. Чтобы правильно подкормить вишню, используйте один стакан муки на один квадратный метр участка, где у вас растет это дерево.

Подкормка плодового дерева в саду. Фото: Freepik

Чем стоит обрабатывать вишню от вредителей

Запомните, что на качество урожая на вишневом дереве влияют и вредители, в частности, вишневая муха, которая портит ягоды. Чтобы защитить растение от этого насекомого, обработайте его настоем луковой шелухи или готовыми инсектицидами.

Напомним, мы писали о том, как не дать росткам вишни расползаться по огороду.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить вишневое дерево от вредителей.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле вишни в саду.