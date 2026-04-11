Чим підгодувати вишні навесні 2026: добриво, що подарує багатий та соковитий врожай

Підживлення вишні для підвищення врожайності.

Навесні вишня, як і більшість садових культур, потребує особливого догляду для здоров'я та розвитку. Адже у цей період закладається майбутній урожай. Особливу роль відіграє підживлення. Є прості, але ефективні добрива для вишні, що подарують великі та солодкі ягоди, які ви збиратимете відрами.

як, коли та чим правильно підгодувати вишню навесні, щоб вона віддячила щедрим урожаєм.

Що слід обов'язково зробити перед підживленням вишні

Перед внесенням будь-яких добрив важливо добре зволожити ґрунт. Це допомагає поживним речовинам швидше проникнути до коріння.

Поливати плодове дерево бажано за добу до підгодівлі. Для дорослої вишні достатньо 30-50 л води, а для молодого дерева — 10-20 л. Земля має промокнути на глибину приблизно 30-40 см.

Якщо внести добрива в суху землю, можливі такі наслідки:

коріння може отримати опік;

поживні речовини не засвояться;

ефект від підживлення буде слабким.

Перше підживлення вишні: коли що та як вносити

Для першого підживлення ідеально підходить деревна зола, яка:

містить калій і кальцій;

покращує структуру ґрунту;

сприяє розвитку кореневої системи.

Вносити добриво можна у період кінець березня — початок квітня, коли температура стабільно тримається вище нуля, а бруньки тільки починають набухати. Золу рівномірно розсипають у пристовбурному колі, а потім злегка розпушують ґрунт.

Основне підживлення для вишні: що та коли вносити

Наступний етап — внесення мінерального добрива, яке стимулює активний ріст і формування плодів. Це приблизно середина квітня — початок травня, коли вже з'являється листя.

Приготуйте простий розчин:

10 л води;

1 ст. л. сечовини;

2 ст. л. безхлорного калію.

Норма внесення: 30-40 л розчину на одну дорослу вишню.

Таке підживлення забезпечує дерево азотом і калієм — ключовими елементами для рясного врожаю вишні.

Чим підгодувати вишню наприкінці сезону

Багато хто забуває, що догляд за вишнею не закінчується навесні. Після плодоношення дерево також потребує підтримки. Для цього використовуйте інший розчин:

10 д води;

1 ст. л. калію;

2 ст. л. суперфосфату.

Це допоможе:

зміцнити дерево;

відновити сили після врожаю;

підготувати вишню до зими.

