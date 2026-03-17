Какой сорт смородины посадить в 2026 году: дает ягоды-гиганты

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Тем не менее, многие огородники годами выращивают одни и те же кусты и удивляются, почему урожай не радует. На самом деле причина часто кроется не в уходе, а в старом или малоурожайном сорте. В 2026 году садоводы выделяют один крупноплодный сорт, который щедро плодоносит.

Какой сорт смородины дарит ягоды-гиганты

В этом году стоит обратить внимание на сорт черной смородины "Киевский великан". Его ценят именно за очень крупные плоды и стабильный урожай. Мякоть ягод чрезвычайно сочная и имеет приятный сладко-кислый вкус.

Какие главные преимущества сорта "Киевский великан"

Этот сорт черной смородины имеет несколько важных преимуществ:

крупные ягоды с насыщенным вкусом;

высокая урожайность;

хорошая зимостойкость;

относительная неприхотливость в уходе;

удобство во время сбора урожая за счет крупных ягод.

Какие особенности ухода за сортом "Киевский великан"

Сорт имеет особенности, которые стоит учесть:

Регулярно обрезайте кусты, чтобы они не загущались и формировали молодые плодоносящие побеги. Не сажайте растение там где есть тень и сквозняки. Периодически рыхлите почву вокруг куста. Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, поддерживайте достаточную влагу.

Еще один важный момент — покупать саженцы стоит только в проверенных местах. Пересорт среди смородины случается довольно часто, и иногда подмену можно заметить только через несколько лет.

Где и как правильно сажать смородину

Идеальное место и условия для посадки смородины:

солнечный участок;

отсутствие сквозняков;

место, где близко не протекают грунтовые воды;

плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва.

Как сажать:

подготовьте лунку глубиной примерно 40-50 см;

положите в лунку перегной или компост, а также можно внести стимулятор роста корней, чтобы саженец быстрее прижился;

высаживайте куст под небольшим наклоном — так он лучше формирует новые побеги и быстрее разрастается.

Когда сажать смородину в 2026 году

Сажать смородину можно как осенью, так и весной. Весенняя посадка обычно начинается тогда, когда почва уже немного прогрелась и ее легко обрабатывать. Смородина хорошо переносит прохладную погоду. Поэтому, даже после посадки небольшие снижения температуры обычно не вредят растению. Лучше всего высаживать саженцы в пасмурную погоду или вечером. Так растение легче переживет пересадку и быстрее начнет расти.

