Какой сорт смородины посадить в 2026 году: дает ягоды-гиганты
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Тем не менее, многие огородники годами выращивают одни и те же кусты и удивляются, почему урожай не радует. На самом деле причина часто кроется не в уходе, а в старом или малоурожайном сорте. В 2026 году садоводы выделяют один крупноплодный сорт, который щедро плодоносит.
Новини.LIVE рассказывает, какой сорт смородины славится действительно гигантскими ягодами и богатым урожаем.
Какой сорт смородины дарит ягоды-гиганты
В этом году стоит обратить внимание на сорт черной смородины "Киевский великан". Его ценят именно за очень крупные плоды и стабильный урожай. Мякоть ягод чрезвычайно сочная и имеет приятный сладко-кислый вкус.
Какие главные преимущества сорта "Киевский великан"
Этот сорт черной смородины имеет несколько важных преимуществ:
- крупные ягоды с насыщенным вкусом;
- высокая урожайность;
- хорошая зимостойкость;
- относительная неприхотливость в уходе;
- удобство во время сбора урожая за счет крупных ягод.
Какие особенности ухода за сортом "Киевский великан"
Сорт имеет особенности, которые стоит учесть:
- Регулярно обрезайте кусты, чтобы они не загущались и формировали молодые плодоносящие побеги.
- Не сажайте растение там где есть тень и сквозняки.
- Периодически рыхлите почву вокруг куста.
- Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, поддерживайте достаточную влагу.
Еще один важный момент — покупать саженцы стоит только в проверенных местах. Пересорт среди смородины случается довольно часто, и иногда подмену можно заметить только через несколько лет.
Где и как правильно сажать смородину
Идеальное место и условия для посадки смородины:
- солнечный участок;
- отсутствие сквозняков;
- место, где близко не протекают грунтовые воды;
- плодородная, рыхлая и хорошо дренированная почва.
Как сажать:
- подготовьте лунку глубиной примерно 40-50 см;
- положите в лунку перегной или компост, а также можно внести стимулятор роста корней, чтобы саженец быстрее прижился;
- высаживайте куст под небольшим наклоном — так он лучше формирует новые побеги и быстрее разрастается.
Когда сажать смородину в 2026 году
Сажать смородину можно как осенью, так и весной. Весенняя посадка обычно начинается тогда, когда почва уже немного прогрелась и ее легко обрабатывать. Смородина хорошо переносит прохладную погоду. Поэтому, даже после посадки небольшие снижения температуры обычно не вредят растению. Лучше всего высаживать саженцы в пасмурную погоду или вечером. Так растение легче переживет пересадку и быстрее начнет расти.
