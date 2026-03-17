Який сорт смородини посадити у 2026 році: дає ягоди-гіганти

Смородина — одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Проте, багато городників роками вирощують одні й ті самі кущі й дивуються, чому врожай не радує. Насправді причина часто криється не у догляді, а у старому або маловрожайному сорті. У 2026 році садівники виділяють один великоплідний сорт, який щедро плодоносить.

Який сорт смородини дарує ягоди-гіганти

Цьогоріч варто звернути увагу на сорт чорної смородини "Київський велетень". Його цінують саме за дуже великі плоди та стабільний урожай. М'якоть ягід надзвичайно соковитий та має приємний солодко-кислий смак.

Які головні переваги сорту "Київський велетень"

Цей сорт чорної смородини має кілька важливих переваг:

великі ягоди з насиченим смаком;

висока врожайність;

добра зимостійкість;

відносна невибагливість у догляді;

зручність під час збирання врожаю за рахунок великих ягід.

Які особливості догляду за сортом "Київський велетень"

Сорт має особливості, які варто врахувати:

Регулярно обрізайте кущі, щоб вони не загущалися та формували молоді плодоносні пагони. Не саджайте рослину там де є затінок та протяги. Періодично розпушуйте ґрунт навколо куща. Щоб рослина гарно розвивалася та плодоносила, підтримуйте достатню вологу.

Ще один важливий момент — купувати саджанці варто лише у перевірених розсадниках. Пересорт серед смородини трапляється досить часто, і іноді підміну можна помітити лише через кілька років.

Де і як правильно садити смородину

Ідеальне місце та умови для посадки смородини:

сонячна ділянка;

відсутність протягів;

місце, де близько не протікають ґрунтові води;

родючий, пухкий та добре дренований ґрунт.

Як садити:

підготуйте лунку глибиною приблизно 40-50 см;

покладіть у лунку перегній або компост, а також можна внести стимулятор росту коренів, щоб саджанець швидше прижився;

висаджуйте кущ під невеликим нахилом — так він краще формує нові пагони і швидше розростається.

Коли садити смородину у 2026 році

Садити смородину можна як восени, так і навесні. Весняна посадка зазвичай починається тоді, коли ґрунт уже трохи прогрівся і його легко обробляти. Смородина добре переносить прохолодну погоду. Тож, навіть після посадки невеликі зниження температури зазвичай не шкодять рослині. Найкраще висаджувати саджанці у похмуру погоду або ввечері. Так рослина легше переживе пересадку і швидше почне рости.

