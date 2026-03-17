Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Який сорт смородини посадити у 2026 році: дає ягоди-гіганти

Який сорт смородини посадити у 2026 році: дає ягоди-гіганти

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 03:13
Який сорт смородини посадити у 2026 році: дає ягоди-гіганти
Зібраний врожай ягід смородини. Фото: Pinterest

Смородина — одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Проте, багато городників роками вирощують одні й ті самі кущі й дивуються, чому врожай не радує. Насправді причина часто криється не у догляді, а у старому або маловрожайному сорті. У 2026 році садівники виділяють один великоплідний сорт, який щедро плодоносить. 

Новини.LIVE розповідає, який сорт смородини славиться справді гігантськими ягодами та багатим урожаєм.

Який сорт смородини дарує ягоди-гіганти

Цьогоріч варто звернути увагу на сорт чорної смородини "Київський велетень". Його цінують саме за дуже великі плоди та стабільний урожай. М'якоть ягід надзвичайно соковитий та має приємний солодко-кислий смак.

Які головні переваги сорту "Київський велетень"

Цей сорт чорної смородини має кілька важливих переваг:

  • великі ягоди з насиченим смаком;
  • висока врожайність;
  • добра зимостійкість;
  • відносна невибагливість у догляді;
  • зручність під час збирання врожаю за рахунок великих ягід.

Які особливості догляду за сортом "Київський велетень"

Сорт має особливості, які варто врахувати:

  1. Регулярно обрізайте кущі, щоб вони не загущалися та формували молоді плодоносні пагони.
  2. Не саджайте рослину там де є затінок та протяги.
  3. Періодично розпушуйте ґрунт навколо куща.
  4. Щоб рослина гарно розвивалася та плодоносила, підтримуйте достатню вологу.

Ще один важливий момент — купувати саджанці варто лише у перевірених розсадниках. Пересорт серед смородини трапляється досить часто, і іноді підміну можна помітити лише через кілька років.

Де і як правильно садити смородину

Ідеальне місце та умови для посадки смородини:

  • сонячна ділянка;
  • відсутність протягів;
  • місце, де близько не протікають ґрунтові води;
  • родючий, пухкий та добре дренований ґрунт.

Як садити:

  • підготуйте лунку глибиною приблизно 40-50 см;
  • покладіть у лунку перегній або компост, а також можна внести стимулятор росту коренів, щоб саджанець швидше прижився;
  • висаджуйте кущ під невеликим нахилом — так він краще формує нові пагони і швидше розростається.

Коли садити смородину у 2026 році

Садити смородину можна як восени, так і навесні. Весняна посадка зазвичай починається тоді, коли ґрунт уже трохи прогрівся і його легко обробляти. Смородина добре переносить прохолодну погоду. Тож, навіть після посадки невеликі зниження температури зазвичай не шкодять рослині. Найкраще висаджувати саджанці у похмуру погоду або ввечері. Так рослина легше переживе пересадку і швидше почне рости.

сад смородина сорт ягідні кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації