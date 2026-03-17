Який сорт смородини посадити у 2026 році: дає ягоди-гіганти
Смородина — одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Проте, багато городників роками вирощують одні й ті самі кущі й дивуються, чому врожай не радує. Насправді причина часто криється не у догляді, а у старому або маловрожайному сорті. У 2026 році садівники виділяють один великоплідний сорт, який щедро плодоносить.
Який сорт смородини дарує ягоди-гіганти
Цьогоріч варто звернути увагу на сорт чорної смородини "Київський велетень". Його цінують саме за дуже великі плоди та стабільний урожай. М'якоть ягід надзвичайно соковитий та має приємний солодко-кислий смак.
Які головні переваги сорту "Київський велетень"
Цей сорт чорної смородини має кілька важливих переваг:
- великі ягоди з насиченим смаком;
- висока врожайність;
- добра зимостійкість;
- відносна невибагливість у догляді;
- зручність під час збирання врожаю за рахунок великих ягід.
Які особливості догляду за сортом "Київський велетень"
Сорт має особливості, які варто врахувати:
- Регулярно обрізайте кущі, щоб вони не загущалися та формували молоді плодоносні пагони.
- Не саджайте рослину там де є затінок та протяги.
- Періодично розпушуйте ґрунт навколо куща.
- Щоб рослина гарно розвивалася та плодоносила, підтримуйте достатню вологу.
Ще один важливий момент — купувати саджанці варто лише у перевірених розсадниках. Пересорт серед смородини трапляється досить часто, і іноді підміну можна помітити лише через кілька років.
Де і як правильно садити смородину
Ідеальне місце та умови для посадки смородини:
- сонячна ділянка;
- відсутність протягів;
- місце, де близько не протікають ґрунтові води;
- родючий, пухкий та добре дренований ґрунт.
Як садити:
- підготуйте лунку глибиною приблизно 40-50 см;
- покладіть у лунку перегній або компост, а також можна внести стимулятор росту коренів, щоб саджанець швидше прижився;
- висаджуйте кущ під невеликим нахилом — так він краще формує нові пагони і швидше розростається.
Коли садити смородину у 2026 році
Садити смородину можна як восени, так і навесні. Весняна посадка зазвичай починається тоді, коли ґрунт уже трохи прогрівся і його легко обробляти. Смородина добре переносить прохолодну погоду. Тож, навіть після посадки невеликі зниження температури зазвичай не шкодять рослині. Найкраще висаджувати саджанці у похмуру погоду або ввечері. Так рослина легше переживе пересадку і швидше почне рости.
