Головна Дім та город Зробіть це зі смородиною навесні — врожай буде втричі більший

Зробіть це зі смородиною навесні — врожай буде втричі більший

Дата публікації: 14 березня 2026 22:31
Що зробити зі смородиною навесні, щоб отримати великий врожай — три прості дії
Догляд за смородиною навесні. Колаж: Новини.LIVE

Одна з найулюбленіших ягід українців — смородина. Кущі часто висаджують у садах та присадибних ділянках. Але далеко не всім вдається отримувати багатий врожай. Часто причина криється у простих помилках догляду навесні, коли кущ тільки прокидається після холоду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за смородиною навесні, щоб кущі були здоровими і щедро плодоносили.

Що зробити зі смородиною навесні — три прості дії

1. Обрізка смородини

Перший і дуже важливий етап весняного догляду — обрізка кущів. Вона необхідна, щоб:

  • омолодити рослину;
  • покращити провітрювання;
  • забезпечити достатньо світла;
  • запобігти хворобам (добре проріджений кущ менше хворіє).

Під час обрізки уважно огляньте кущ і видаліть:

  • підмерзлі та сухі пагони;
  • зламані або викривлені гілки;
  • старі темно-коричневі пагони, які вже погано плодоносять;
  • гілки, що ростуть усередину куща та загущують його.

2. Полив і підживлення кущів

Після зими, щоб відновитися та почати розвиватися, смородині потрібна достатня волога і поживні речовини. Поливати кущі слід регулярно, але без надлишку води. Найкраще використовувати комплексні добрива, які містять:

  • азот для росту зеленої маси;
  • фосфор для розвитку кореневої системи;
  • калій для формування майбутнього врожаю ягід.

3. Захист смородини від хвороб і шкідників

Найбільше кущі ослаблюють саме шкідники та хвороби. Якщо кущі повністю здорові, обробляти їх необов'язково.

Найчастіше смородину вражають чотири захворювання і якщо ви помітили одну з цих ознак, варто провести профілактичну обробку спеціальними препаратами:

  • антракноз — бурі плями на листках;
  • септоріоз — освітлення та передчасне опадання листя;
  • сіра гнилизна — сірий наліт на гілках і листі;
  • іржа — рудуваті плями на листках.

Найпоширеніші шкідники смородини, які з'являються навесні:

  • бруньковий кліщ — через нього бруньки стають неприродно великими та деформованими;
  • попелиця — висмоктує сік з молодого листя, через що воно скручується;
  • смородинова склівка — пошкоджує пагони зсередини;
  • листовійки — об'їдають листя і молоді пагони.

Першу профілактичну обробку смородини варто проводити дуже рано — ще до розпускання бруньок. Саме в цей час більшість шкідників ще перебувають у стадії зимівлі. Для захисту кущів можна використовувати:

  • спеціальні інсектициди проти садових шкідників;
  • біологічні препарати для захисту рослин;
  • розчин господарського мила або золи для м'якої профілактики.

Обробляти потрібно не лише гілки, а й ґрунт навколо куща, адже там часто зимують личинки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
