Що зробити зі смородиною навесні, щоб отримати великий врожай — три прості дії

Зробіть це зі смородиною навесні — врожай буде втричі більший
Одна з найулюбленіших ягід українців — смородина. Кущі часто висаджують у садах та присадибних ділянках. Але далеко не всім вдається отримувати багатий врожай. Часто причина криється у простих помилках догляду навесні, коли кущ тільки прокидається після холоду.
Що зробити зі смородиною навесні — три прості дії
1. Обрізка смородини
Перший і дуже важливий етап весняного догляду — обрізка кущів. Вона необхідна, щоб:
- омолодити рослину;
- покращити провітрювання;
- забезпечити достатньо світла;
- запобігти хворобам (добре проріджений кущ менше хворіє).
Під час обрізки уважно огляньте кущ і видаліть:
- підмерзлі та сухі пагони;
- зламані або викривлені гілки;
- старі темно-коричневі пагони, які вже погано плодоносять;
- гілки, що ростуть усередину куща та загущують його.
2. Полив і підживлення кущів
Після зими, щоб відновитися та почати розвиватися, смородині потрібна достатня волога і поживні речовини. Поливати кущі слід регулярно, але без надлишку води. Найкраще використовувати комплексні добрива, які містять:
- азот для росту зеленої маси;
- фосфор для розвитку кореневої системи;
- калій для формування майбутнього врожаю ягід.
3. Захист смородини від хвороб і шкідників
Найбільше кущі ослаблюють саме шкідники та хвороби. Якщо кущі повністю здорові, обробляти їх необов'язково.
Найчастіше смородину вражають чотири захворювання і якщо ви помітили одну з цих ознак, варто провести профілактичну обробку спеціальними препаратами:
- антракноз — бурі плями на листках;
- септоріоз — освітлення та передчасне опадання листя;
- сіра гнилизна — сірий наліт на гілках і листі;
- іржа — рудуваті плями на листках.
Найпоширеніші шкідники смородини, які з'являються навесні:
- бруньковий кліщ — через нього бруньки стають неприродно великими та деформованими;
- попелиця — висмоктує сік з молодого листя, через що воно скручується;
- смородинова склівка — пошкоджує пагони зсередини;
- листовійки — об'їдають листя і молоді пагони.
Першу профілактичну обробку смородини варто проводити дуже рано — ще до розпускання бруньок. Саме в цей час більшість шкідників ще перебувають у стадії зимівлі. Для захисту кущів можна використовувати:
- спеціальні інсектициди проти садових шкідників;
- біологічні препарати для захисту рослин;
- розчин господарського мила або золи для м'якої профілактики.
Обробляти потрібно не лише гілки, а й ґрунт навколо куща, адже там часто зимують личинки.
