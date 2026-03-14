Що зробити зі смородиною навесні, щоб отримати великий врожай — три прості дії

Догляд за смородиною навесні. Колаж: Новини.LIVE

Одна з найулюбленіших ягід українців — смородина. Кущі часто висаджують у садах та присадибних ділянках. Але далеко не всім вдається отримувати багатий врожай. Часто причина криється у простих помилках догляду навесні, коли кущ тільки прокидається після холоду.

Як правильно доглядати за смородиною навесні, щоб кущі були здоровими і щедро плодоносили.

Реклама

Що зробити зі смородиною навесні — три прості дії

1. Обрізка смородини

Перший і дуже важливий етап весняного догляду — обрізка кущів. Вона необхідна, щоб:

омолодити рослину;

покращити провітрювання;

забезпечити достатньо світла;

запобігти хворобам (добре проріджений кущ менше хворіє).

Під час обрізки уважно огляньте кущ і видаліть:

підмерзлі та сухі пагони;

зламані або викривлені гілки;

старі темно-коричневі пагони, які вже погано плодоносять;

гілки, що ростуть усередину куща та загущують його.

2. Полив і підживлення кущів

Після зими, щоб відновитися та почати розвиватися, смородині потрібна достатня волога і поживні речовини. Поливати кущі слід регулярно, але без надлишку води. Найкраще використовувати комплексні добрива, які містять:

азот для росту зеленої маси;

фосфор для розвитку кореневої системи;

калій для формування майбутнього врожаю ягід.

3. Захист смородини від хвороб і шкідників

Найбільше кущі ослаблюють саме шкідники та хвороби. Якщо кущі повністю здорові, обробляти їх необов'язково.

Найчастіше смородину вражають чотири захворювання і якщо ви помітили одну з цих ознак, варто провести профілактичну обробку спеціальними препаратами:

антракноз — бурі плями на листках;

септоріоз — освітлення та передчасне опадання листя;

сіра гнилизна — сірий наліт на гілках і листі;

іржа — рудуваті плями на листках.

Найпоширеніші шкідники смородини, які з'являються навесні:

бруньковий кліщ — через нього бруньки стають неприродно великими та деформованими;

попелиця — висмоктує сік з молодого листя, через що воно скручується;

смородинова склівка — пошкоджує пагони зсередини;

листовійки — об'їдають листя і молоді пагони.

Першу профілактичну обробку смородини варто проводити дуже рано — ще до розпускання бруньок. Саме в цей час більшість шкідників ще перебувають у стадії зимівлі. Для захисту кущів можна використовувати:

спеціальні інсектициди проти садових шкідників;

біологічні препарати для захисту рослин;

розчин господарського мила або золи для м'якої профілактики.

Обробляти потрібно не лише гілки, а й ґрунт навколо куща, адже там часто зимують личинки.

