Головна Дім та город Підживіть цим полуницю у березні 2026 — солодких ягід буде море

Підживіть цим полуницю у березні 2026 — солодких ягід буде море

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 22:21
Чим підживити полуницю у березні 2026 — копійчаний засіб для високої врожайності
Підживлення полуниці у березні. Колаж: Новини.LIVE

Березень — вирішальний період для майбутнього врожаю полуниці. Саме зараз кущі прокидаються після зими, починають активно нарощувати листя і формувати квіткові бруньки. А якщо у цей момент підтримати рослини корисним підживленням, кількість ягід цього сезону вас приємно здивує. 

Новини.LIVE розповідає, чим підживити полуницю у березні, щоб отримати щедрий і солодкий врожай у 2026 році.

Читайте також:

Чим підживити полуницю у березні — бюджетний та дієвий засіб

Раннє підживлення допоможе полуниці швидше набрати силу. Один із перевірених і бюджетних варіантів — водний розчин аміаку в правильній пропорції. Аміачна вода є джерелом легкодоступного азоту, який особливо необхідний рослинам на старті вегетації. Азот:

  • стимулює ріст здорового листя;
  • сприяє формуванню міцних квітконосів;
  • підтримує активний розвиток куща;
  • допомагає закласти більшу кількість зав'язей.

Додатковою перевагою такого підживлення є те, що воно може частково зменшувати активність окремих шкідників на початку сезону.

Як правильно приготувати розчин

Рецепт розчину:

  • 3 ст. л. аміаку (45 мл);
  • 10 л води.

Інгредієнти ретельно перемішують і використовують для поливу кущів під корінь. Важливо: перевищувати дозування не можна.

Правила внесення добрива

Ці прості правила допоможуть уникнути подразнення кореневої системи:

  1. Підживлення проводять, коли температура ґрунту стабільно тримається не нижче +9°С.
  2. Перед підживленням грядки потрібно пролити чистою водою.
  3. Поливати краще ввечері або в похмурий день.
  4. Розчин вносять обережно, уникаючи потрапляння у центр куща.

Після внесення добрива грядки мульчують, щоб зберегти вологу та створити комфортні умови для розвитку рослин. Матеріал укладають шаром 3-5 см, не засипаючи центр куща. Для мульчування підійдуть:

  • солома;
  • тирса;
  • агроволокно;
  • спеціальна плівка.

Також ділимося іншими корисними статтями з садівництва

Який сорт полуниці варто посадити у 2026 році, щоб отримати солодкий врожай ягід.

Чим підживити смородину в березні, щоб кущі були всипані ягодами.

Що закопати під лохину, щоб кущі дали великий врожай.

ягоди добрива полуниця підживлення березень кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
