Чим підживити полуницю у березні 2026 — копійчаний засіб для високої врожайності

Березень — вирішальний період для майбутнього врожаю полуниці. Саме зараз кущі прокидаються після зими, починають активно нарощувати листя і формувати квіткові бруньки. А якщо у цей момент підтримати рослини корисним підживленням, кількість ягід цього сезону вас приємно здивує.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити полуницю у березні, щоб отримати щедрий і солодкий врожай у 2026 році.

Чим підживити полуницю у березні — бюджетний та дієвий засіб

Раннє підживлення допоможе полуниці швидше набрати силу. Один із перевірених і бюджетних варіантів — водний розчин аміаку в правильній пропорції. Аміачна вода є джерелом легкодоступного азоту, який особливо необхідний рослинам на старті вегетації. Азот:

стимулює ріст здорового листя;

сприяє формуванню міцних квітконосів;

підтримує активний розвиток куща;

допомагає закласти більшу кількість зав'язей.

Додатковою перевагою такого підживлення є те, що воно може частково зменшувати активність окремих шкідників на початку сезону.

Як правильно приготувати розчин

Рецепт розчину:

3 ст. л. аміаку (45 мл);

10 л води.

Інгредієнти ретельно перемішують і використовують для поливу кущів під корінь. Важливо: перевищувати дозування не можна.

Правила внесення добрива

Ці прості правила допоможуть уникнути подразнення кореневої системи:

Підживлення проводять, коли температура ґрунту стабільно тримається не нижче +9°С. Перед підживленням грядки потрібно пролити чистою водою. Поливати краще ввечері або в похмурий день. Розчин вносять обережно, уникаючи потрапляння у центр куща.

Після внесення добрива грядки мульчують, щоб зберегти вологу та створити комфортні умови для розвитку рослин. Матеріал укладають шаром 3-5 см, не засипаючи центр куща. Для мульчування підійдуть:

солома;

тирса;

агроволокно;

спеціальна плівка.

