Чим підживити полуницю у березні 2026 — копійчаний засіб для високої врожайності

Підживіть цим полуницю у березні 2026 — солодких ягід буде море
Березень — вирішальний період для майбутнього врожаю полуниці. Саме зараз кущі прокидаються після зими, починають активно нарощувати листя і формувати квіткові бруньки. А якщо у цей момент підтримати рослини корисним підживленням, кількість ягід цього сезону вас приємно здивує.
Новини.LIVE розповідає, чим підживити полуницю у березні, щоб отримати щедрий і солодкий врожай у 2026 році.
Чим підживити полуницю у березні — бюджетний та дієвий засіб
Раннє підживлення допоможе полуниці швидше набрати силу. Один із перевірених і бюджетних варіантів — водний розчин аміаку в правильній пропорції. Аміачна вода є джерелом легкодоступного азоту, який особливо необхідний рослинам на старті вегетації. Азот:
- стимулює ріст здорового листя;
- сприяє формуванню міцних квітконосів;
- підтримує активний розвиток куща;
- допомагає закласти більшу кількість зав'язей.
Додатковою перевагою такого підживлення є те, що воно може частково зменшувати активність окремих шкідників на початку сезону.
Як правильно приготувати розчин
Рецепт розчину:
- 3 ст. л. аміаку (45 мл);
- 10 л води.
Інгредієнти ретельно перемішують і використовують для поливу кущів під корінь. Важливо: перевищувати дозування не можна.
Правила внесення добрива
Ці прості правила допоможуть уникнути подразнення кореневої системи:
- Підживлення проводять, коли температура ґрунту стабільно тримається не нижче +9°С.
- Перед підживленням грядки потрібно пролити чистою водою.
- Поливати краще ввечері або в похмурий день.
- Розчин вносять обережно, уникаючи потрапляння у центр куща.
Після внесення добрива грядки мульчують, щоб зберегти вологу та створити комфортні умови для розвитку рослин. Матеріал укладають шаром 3-5 см, не засипаючи центр куща. Для мульчування підійдуть:
- солома;
- тирса;
- агроволокно;
- спеціальна плівка.
