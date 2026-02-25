Відео
Україна
Головна Дім та город Закопайте це під лохину в березні і кущі засиплять вас ягодами

Закопайте це під лохину в березні і кущі засиплять вас ягодами

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 23:55
Що закопати під лохину у березні, щоб отримати великий врожай — хитрий лайфхак
Підживлення лохини у березні. Колаж: Новини.LIVE

Саме на початку весни варто потурбуватися про садові культури. Особливо важливо забезпечити їх поживними речовинами. Адже вчасне та правильне підживлення стане запорукою гарного майбутнього врожаю. Досвідчені садівникі діляться секретом, який допоможе щедро плодоносити лохині. 

Новини.LIVE розповідає, що слід закопати під кущі лохини у березні, щоб рослина засипала вас великими та солодкими ягодами цього сезону.

Читайте також:
Особливості ґрунту для лохини

Перше, що треба знати про лохину, кожному садівнику — вона надзвичайно вимоглива до ґрунту. Щоб забезпечити здоровий ріст рослини pH має бути на рівні від 4,0 до 5,5. Саме у такому середовищі коренева система повноцінно засвоює поживні речовини. 

Коли підживлювати лохину у березні

Найкращий час для першого підживлення, коли рослина пробуджується після зими. Вносити добриво потрібно у суху безвітряну погоду, коли температура повітря стабільно тримається приблизно від +5 до +15°C. Також важливо, щоб ґрунт був відталим, але не перезволоженим, інакше поживні речовини можуть вимиватися.

Хитрий спосіб підвищити врожайність лохини

Чим же треба підживлювати лохину у березні? Під кущі закопують звичайну кавову гущу. Вона вважається гарним органічним добривом, який допомагає підтримувати потрібний рівень pH ґрунту. Під час розкладання гуща поступово виділяє азот, калій, магній, фосфор та ряд мікроелементів, необхідних для розвитку рослини.

Метод застосування простий. Навколо куща по периметру крони потрібно зробити неглибокі борозни на відстані приблизно 20-30 см від основи куща. У них рівномірно розкладають висушену кавову гущу з розрахунку одна-дві склянки на дорослий кущ, після чого добриво обережно засипають землею.

Важливо використовувати лише суху гущу, щоб уникнути розвитку грибкових хвороб. Після внесення органічного матеріалу кущі слід рясно полити. Волога допоможе поживним речовинам почати поступово працювати та покращить контакт добрива з ґрунтом.

Раннє внесення поживних речовин допомагає:

  • зміцнити імунітет куща;
  • стимулювати розвиток пагонів;
  • закласти потенціал для рясного плодоношення.

Також ділимося іншими корисними темами з садівництва

Що категорично не можна садити біля лохини, щоб не втратити врожай.

Що слід зробити, щоб продовжити плодоношення лохини аж до жовтня.

Який сорт полуниці варто посадити 2026 року, щоб збирати великий та солодкий врожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
