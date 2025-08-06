Як можна продовжити плодоношення лохини на городі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: Pinterest

Однією з найцінніших ягід в Україні сьогодні є лохина, але період збору врожаю цієї ягоди доволі короткий. Однак, досвідчені дачники розкрили секрети і розповіли про те, як можна без проблем продовжити плодоношення цих чагарників на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Вибір сортів

Дачники з досвідом кажуть, що продовження сезону лохини починається ще на моменті планування посадок. Сорти цієї ягоди відрізняються не тільки розміром і присмаком, а й термінами достигання. Тому краще садити рослини, які мають різну тривалість вегетації. Так ви будете збирати врожай на городі з кінця червня аж до жовтня.

Врожай лохини на ягідному кущі. Фото: Pinterest

Підготовка ґрунту

Кущі лохини люблять рости в кислому ґрунті, тому потрібно регулярно підкислювати його сіркою або органічною мульчею, зокрема, тирсою чи сосновою хвоєю. Також лохині важливе рівномірне зволоження, тому краще використовувати крапельний метод поливу, який забезпечить стабільну вологість біля коріння без надлишку води.

Обрізка і формування кущів

Щоб стимулювати молодий приріст з плодовими бруньками, щорічно обрізайте старі, слабкі або загущені пагони на кущах лохини. Сильні та гарно освітлені рослини достигають рівномірніше, що дозволяє збирати врожай кілька тижнів поспіль.

Процедура обрізки куща лохини на городі. Фото: Epic Gardening

Захист від погоди

Коли влітку спекотно або восени постійні дощі, кущі лохини можуть засихати або навіть гнити. Тому їх обов’язково потрібно захищати від сильної спеки, опадів і шкідників. Для цього треба вкривати рослини агроволокном чи захисною сіткою.

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