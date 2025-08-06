Как можно продлить плодоношение голубики на огороде — советы дачникам

Вкусный урожай аж до октября — как продлить плодоношение голубики
Одной из самых ценных ягод в Украине сегодня является голубика, но период сбора урожая этой ягоды довольно короткий. Однако, опытные дачники раскрыли секреты и рассказали о том, как можно без проблем продлить плодоношение этих кустарников на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как продлить период плодоношения голубики
Выбор сортов
Дачники с опытом говорят, что продление сезона голубики начинается еще на моменте планирования посадок. Сорта этой ягоды отличаются не только размером и привкусом, но и сроками созревания. Поэтому лучше сажать растения, которые имеют разную продолжительность вегетации. Так вы будете собирать урожай на огороде с конца июня аж до октября.
Подготовка почвы
Кусты голубики любят расти в кислой почве, поэтому нужно регулярно подкислять ее серой или органической мульчей, в частности, опилками или сосновой хвоей. Также голубике важно равномерное увлажнение, поэтому лучше использовать капельный метод полива, который обеспечит стабильную влажность у корней без избытка воды.
Обрезка и формирование кустов
Чтобы стимулировать молодой прирост с плодовыми почками, ежегодно обрезайте старые, слабые или загущенные побеги на кустах голубики. Сильные и хорошо освещенные растения созревают равномернее, что позволяет собирать урожай несколько недель подряд.
Защита от погоды
Когда летом жарко или осенью постоянные дожди, кусты голубики могут засыхать или даже гнить. Поэтому их обязательно нужно защищать от сильной жары, осадков и вредителей. Для этого надо укрывать растения агроволокном или защитной сеткой.
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