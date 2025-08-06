Как можно продлить плодоношение голубики на огороде — советы дачникам

Человек, который собирает урожай голубики на огороде. Фото: Pinterest

Одной из самых ценных ягод в Украине сегодня является голубика, но период сбора урожая этой ягоды довольно короткий. Однако, опытные дачники раскрыли секреты и рассказали о том, как можно без проблем продлить плодоношение этих кустарников на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Выбор сортов

Дачники с опытом говорят, что продление сезона голубики начинается еще на моменте планирования посадок. Сорта этой ягоды отличаются не только размером и привкусом, но и сроками созревания. Поэтому лучше сажать растения, которые имеют разную продолжительность вегетации. Так вы будете собирать урожай на огороде с конца июня аж до октября.

Урожай голубики на ягодном кусте. Фото: Pinterest

Подготовка почвы

Кусты голубики любят расти в кислой почве, поэтому нужно регулярно подкислять ее серой или органической мульчей, в частности, опилками или сосновой хвоей. Также голубике важно равномерное увлажнение, поэтому лучше использовать капельный метод полива, который обеспечит стабильную влажность у корней без избытка воды.

Обрезка и формирование кустов

Чтобы стимулировать молодой прирост с плодовыми почками, ежегодно обрезайте старые, слабые или загущенные побеги на кустах голубики. Сильные и хорошо освещенные растения созревают равномернее, что позволяет собирать урожай несколько недель подряд.

Процедура обрезки куста голубики на огороде. Фото: Epic Gardening

Защита от погоды

Когда летом жарко или осенью постоянные дожди, кусты голубики могут засыхать или даже гнить. Поэтому их обязательно нужно защищать от сильной жары, осадков и вредителей. Для этого надо укрывать растения агроволокном или защитной сеткой.

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