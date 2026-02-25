Чем удобрить голубику в марте, чтобы получить большой урожай — хитрый лайфхак

Подкормка голубики в марте. Колаж: Новини.LIVE

В начале весны стоит позаботиться о садовых культурах и подкормить их питательными веществами. Именно своевременная подкормка станет залогом хорошего будущего урожая. Опытные садоводы делятся секретом, который поможет щедро плодоносить голубике.

Новини.LIVE рассказывает, что следует закопать под кусты голубики в марте, чтобы растение засыпало вас большими и сладкими ягодами в этом сезоне.

Особенности почвы для голубики

Первое, что нужно знать о голубике, каждому садоводу — она чрезвычайно требовательна к почве. Чтобы обеспечить здоровый рост растения pH должен быть на уровне от 4,0 до 5,5. Именно в такой среде корневая система полноценно усваивает питательные вещества.

Когда подкармливать голубику в марте

Лучшее время для первой подкормки, когда растение пробуждается после зимы. Вносить удобрение нужно в сухую безветренную погоду, когда температура воздуха стабильно держится примерно от +5 до +15°C. Также важно, чтобы почва была оттаявшей, но не переувлажненной, иначе питательные вещества могут вымываться.

Хитрый способ повысить урожайность голубики

Чем же надо подкармливать голубику в марте? Под кусты закапывают обычную кофейную гущу. Она считается хорошим органическим удобрением, которое помогает поддерживать нужный уровень pH почвы. Во время разложения гуща постепенно выделяет азот, калий, магний, фосфор и ряд микроэлементов, необходимых для развития растения.

Метод применения прост. Вокруг куста по периметру кроны нужно сделать неглубокие борозды на расстоянии примерно 20-30 см от основания куста. В них равномерно раскладывают высушенную кофейную гущу из расчета один-два стакана на взрослый куст, после чего удобрение осторожно засыпают землей.

Важно использовать только сухую гущу, чтобы избежать развития грибковых болезней. После внесения органического материала кусты следует обильно полить. Влага поможет питательным веществам начать постепенно работать и улучшит контакт удобрения с почвой.

Раннее внесение питательных веществ помогает:

укрепить иммунитет куста;

стимулировать развитие побегов;

заложить потенциал для обильного плодоношения.

