Чим підживити смородину в березні 2026 — дешевий засіб для високої врожайності

Підживлення кущів смородини навесні. Колаж: Новини.LIVE

Початок весни, коли перші промінчики сонця вже прогріли землю й рослини поступово починають прокидатися, — це найкращий момент, щоб зайнятися садом. Особливо важливо вчасно внести підживлення. Зокрема, у цей період підгодівлі потребує смородина. Але необов'язково витрачатися на дорогі мінеральні комплекси. Існує простий та копійчаний засіб, який може суттєво підвищити врожайність і смакові якості ягід.

Новини.LIVE ділиться перевіреним секретом садівників, чим підживити смородину в березні, щоб кущі плодоносили вдвічі більше.

Реклама

Читайте також:

Підживлення смородини у березні — який копійчаний засіб використати

Попри те, що смородина невибаглива садова культура, вона все ж виснажує ґрунт, а отже потребує регулярного підживлення. Якщо цього не робити, кущ поступово зменшує розмір ягід і знижує їх солодкість.

Удобрити смородину надзвичайно легко — достатньо мати у своєму арсеналі картопляний крохмаль. Цей засіб складається зі складних вуглеводів. Ними харчуються мікроорганізми. Таким чином активна мікрофлора покращує структуру ґрунту. Це покращує живлення рослин, формування зав'язі та ягід. Тож, крохмаль можна вважати м'яким стимулятором росту.

Важливо дотриматися кількох простих правил внесення картопляного крохмалю:

На один дорослий кущ достатньо 2 ст. л. картопляного крохмалю. Ґрунт навколо куща потрібно обережно розпушити, не заглиблюючись більш ніж на 5-7 см, адже коренева система смородини поверхнева. Крохмаль рівномірно розсипають по пристовбуровому колу, відступивши 10-15 см від центру куща. Після цього його присипають землею та рясно поливають.

Проводити таке підживлення краще наприкінці березня, коли земля вже відтанула, але активний ріст ще не розпочався.

Що ще можна зробити навесні, щоб підвищити врожайність смородини

Саме комплексний підхід завжди дає кращий результат. Щоб смородина дала дійсно вдвічі більший врожай, одного підживлення замало. Навесні також варто:

провести санітарну обрізку;

прибрати стару мульчу;

перевірити кущі на наявність шкідників;

забезпечити достатній полив у період формування зав'язі.

Також пропонуємо інші цікаві теми з садівництва

Навіщо поливати смородину окропом навесні.

Що посадити біля кущів смородини, щоб збільшити врожайність.

Що потрібно закопати під лохину в березні, щоб кущі щедро плодоносили.

Який сорт полуниці садівники радять посадити 2026 року, щоб збирати великий та солодкий врожай.