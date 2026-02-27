Чем удобрить смородину в марте 2026 — копеечное средство для высокой урожайности

Подкормка кустов смородины весной. Коллаж: Новини.LIVE

Уже с начала весны садоводы активно готовятся к началу сезону. Это время для профилактических обрезок, обработки от вредителей и, конечно же, подкормки. В марте в питательных веществах нуждается и смородина. Но необязательно покупать дорогие минеральные комплексы. Существует простое и копеечное средство, которое может существенно повысить урожайность и вкусовые качества ягод.

Новини.LIVE делится проверенным секретом садоводов, чем подкормить смородину в марте, чтобы кусты плодоносили вдвое больше.

Подкормка смородины в марте — какое копеечное средство использовать

Несмотря на то, что смородина неприхотливая садовая культура, она все же истощает почву, а значит, нуждается в регулярной подкормке. Если этого не делать, куст постепенно уменьшает размер ягод и снижает их сладость.

Удобрить смородину чрезвычайно легко — достаточно иметь в своем арсенале картофельный крахмал. Это средство состоит из сложных углеводов. Ими питаются микроорганизмы. Таким образом активная микрофлора улучшает структуру почвы. Это улучшает питание растений, формирование завязи и ягод. Поэтому, крахмал можно считать мягким стимулятором роста.

Важно соблюсти несколько простых правил внесения картофельного крахмала:

На один взрослый куст достаточно 2 ст. л. картофельного крахмала. Почву вокруг куста нужно осторожно разрыхлить, не углубляясь более чем на 5-7 см, ведь корневая система смородины поверхностная. Крахмал равномерно рассыпают по приствольному кругу, отступив 10-15 см от центра куста. После этого его присыпают землей и обильно поливают.

Проводить такую подкормку лучше в конце марта, когда земля уже оттаяла, но активный рост еще не начался.

Что еще можно сделать весной, чтобы повысить урожайность смородины

Именно комплексный подход всегда дает лучший результат. Чтобы смородина дала действительно вдвое больший урожай, одной подкормки мало. Весной также следует:

провести санитарную обрезку;

убрать старую мульчу;

проверить кусты на наличие вредителей;

обеспечить достаточный полив в период формирования завязи.

