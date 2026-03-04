Чем удобрить клубнику в марте 2026 — дешевое средство для высокой урожайности

Чем подкормить клубнику в марте 2026 — урожай побьет рекорды
Именно в марте, когда кусты клубники просыпаются после зимы, мы можем заложить основу для будующего большого урожая. В этот момент растения нужно поддержать полезной подкормкой, чтобы оно могло нарастить листья и сформировать цветочные почки.
Чем подкормить клубнику в марте — бюджетное и действенное средство
Ранняя подкормка поможет клубнике быстрее набрать силу. Один из проверенных и бюджетных вариантов — водный раствор аммиака в правильной пропорции. Аммиачная вода является источником легкодоступного азота, который особенно необходим растениям на старте вегетации. Азот:
- стимулирует рост здоровых листьев;
- способствует формированию крепких цветоносов;
- поддерживает активное развитие куста;
- помогает заложить большее количество завязей.
Дополнительным преимуществом такой подкормки является то, что она может частично уменьшать активность отдельных вредителей в начале сезона.
Как правильно приготовить раствор
Рецепт раствора:
- 3 ст. л. аммиака (45 мл);
- 10 л воды.
Ингредиенты тщательно перемешивают и используют для полива кустов под корень. Важно: превышать дозировку нельзя.
Правила внесения удобрения
Эти простые правила помогут избежать раздражения корневой системы:
- Подкормку проводят, когда температура почвы стабильно держится не ниже +9°С.
- Перед подкормкой грядки нужно пролить чистой водой.
- Поливать лучше вечером или в пасмурный день.
- Раствор вносят осторожно, избегая попадания в центр куста.
После внесения удобрения грядки мульчируют, чтобы сохранить влагу и создать комфортные условия для развития растений. Материал укладывают слоем 3-5 см, не засыпая центр куста. Для мульчирования подойдут:
- солома;
- опилки;
- агроволокно;
- специальная пленка.
