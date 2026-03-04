Чем удобрить клубнику в марте 2026 — дешевое средство для высокой урожайности

Подкормка клубники в марте. Коллаж: Новини.LIVE

Именно в марте, когда кусты клубники просыпаются после зимы, мы можем заложить основу для будующего большого урожая. В этот момент растения нужно поддержать полезной подкормкой, чтобы оно могло нарастить листья и сформировать цветочные почки.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить клубнику в марте, чтобы получить щедрый и сладкий урожай в 2026 году.

Чем подкормить клубнику в марте — бюджетное и действенное средство

Ранняя подкормка поможет клубнике быстрее набрать силу. Один из проверенных и бюджетных вариантов — водный раствор аммиака в правильной пропорции. Аммиачная вода является источником легкодоступного азота, который особенно необходим растениям на старте вегетации. Азот:

стимулирует рост здоровых листьев;

способствует формированию крепких цветоносов;

поддерживает активное развитие куста;

помогает заложить большее количество завязей.

Дополнительным преимуществом такой подкормки является то, что она может частично уменьшать активность отдельных вредителей в начале сезона.

Как правильно приготовить раствор

Рецепт раствора:

3 ст. л. аммиака (45 мл);

10 л воды.

Ингредиенты тщательно перемешивают и используют для полива кустов под корень. Важно: превышать дозировку нельзя.

Правила внесения удобрения

Эти простые правила помогут избежать раздражения корневой системы:

Подкормку проводят, когда температура почвы стабильно держится не ниже +9°С. Перед подкормкой грядки нужно пролить чистой водой. Поливать лучше вечером или в пасмурный день. Раствор вносят осторожно, избегая попадания в центр куста.

После внесения удобрения грядки мульчируют, чтобы сохранить влагу и создать комфортные условия для развития растений. Материал укладывают слоем 3-5 см, не засыпая центр куста. Для мульчирования подойдут:

солома;

опилки;

агроволокно;

специальная пленка.

