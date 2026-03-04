Видео
Главная Дом и огород Чем подкормить клубнику в марте 2026 — урожай побьет рекорды

Чем подкормить клубнику в марте 2026 — урожай побьет рекорды

Дата публикации 4 марта 2026 22:21
Чем удобрить клубнику в марте 2026 — дешевое средство для высокой урожайности
Подкормка клубники в марте. Коллаж: Новини.LIVE

Именно в марте, когда кусты клубники просыпаются после зимы, мы можем заложить основу для будующего большого урожая. В этот момент растения нужно поддержать полезной подкормкой, чтобы оно могло нарастить листья и сформировать цветочные почки.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить клубнику в марте, чтобы получить щедрый и сладкий урожай в 2026 году.

Читайте также:

Чем подкормить клубнику в марте — бюджетное и действенное средство

Ранняя подкормка поможет клубнике быстрее набрать силу. Один из проверенных и бюджетных вариантов — водный раствор аммиака в правильной пропорции. Аммиачная вода является источником легкодоступного азота, который особенно необходим растениям на старте вегетации. Азот:

  • стимулирует рост здоровых листьев;
  • способствует формированию крепких цветоносов;
  • поддерживает активное развитие куста;
  • помогает заложить большее количество завязей.

Дополнительным преимуществом такой подкормки является то, что она может частично уменьшать активность отдельных вредителей в начале сезона.

Как правильно приготовить раствор

Рецепт раствора:

  • 3 ст. л. аммиака (45 мл);
  • 10 л воды.

Ингредиенты тщательно перемешивают и используют для полива кустов под корень. Важно: превышать дозировку нельзя.

Правила внесения удобрения

Эти простые правила помогут избежать раздражения корневой системы:

  1. Подкормку проводят, когда температура почвы стабильно держится не ниже +9°С.
  2. Перед подкормкой грядки нужно пролить чистой водой.
  3. Поливать лучше вечером или в пасмурный день.
  4. Раствор вносят осторожно, избегая попадания в центр куста.

После внесения удобрения грядки мульчируют, чтобы сохранить влагу и создать комфортные условия для развития растений. Материал укладывают слоем 3-5 см, не засыпая центр куста. Для мульчирования подойдут:

  • солома;
  • опилки;
  • агроволокно;
  • специальная пленка.

Также делимся другими полезными статьями по садоводству

Какой сорт клубники стоит посадить в 2026 году, чтобы получить сладкий урожай ягод.

Чем подкормить смородину в марте, чтобы кусты были усыпаны ягодами.

Что закопать под голубику, чтобы кусты дали большой урожай.

