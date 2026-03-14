Что сделать со смородиной весной, чтобы урожай увеличить втрое

Что сделать со смородиной весной, чтобы урожай увеличить втрое

Дата публикации 14 марта 2026 22:31
Что сделать со смородиной весной, чтобы получить большой урожай — простые советы
Уход за смородиной весной. Коллаж: Новини.LIVE

Смородина — одна из самых популярных ягод в Украине. Кусты высаживают многие огородники и дачники. Но далеко не всем удается получать богатый урожай. Часто причина кроется в нескольких ошибках ухода весной.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за смородиной весной, чтобы кусты были здоровыми и щедро плодоносили.

Читайте также:

Что сделать со смородиной весной — три простых действия

1. Обрезка смородины

Первый и очень важный этап весеннего ухода — обрезка кустов. Она необходима, чтобы:

  • омолодить растение;
  • улучшить проветривание;
  • обеспечить достаточно света;
  • предотвратить болезни (хорошо прореженный куст меньше болеет).

Во время обрезки внимательно осмотрите куст и удалите:

  • подмерзшие и сухие побеги;
  • сломанные или искривленные ветви;
  • старые темно-коричневые побеги, которые уже плохо плодоносят;
  • ветви, растущие внутрь куста и загущающие его.

2. Полив и подкормка кустов

После зимы, чтобы восстановиться и начать развиваться, смородине нужна достаточная влага и питательные вещества. Поливать кусты следует регулярно, но без избытка воды. Лучше всего использовать комплексные удобрения, которые содержат:

  • азот для роста зеленой массы;
  • фосфор для развития корневой системы;
  • калий для формирования будущего урожая ягод.

3. Защита смородины от болезней и вредителей

Больше всего кусты ослабляют именно вредители и болезни. Если кусты полностью здоровы, обрабатывать их необязательно.

Чаще всего смородину поражают четыре заболевания и если вы заметили один из этих признаков, стоит провести профилактическую обработку специальными препаратами:

  • антракноз — бурые пятна на листьях;
  • септориоз — осветление и преждевременное опадение листьев;
  • серая гниль — серый налет на ветвях и листьях;
  • ржавчина — рыжеватые пятна на листьях.

Самые распространенные вредители смородины, которые появляются весной:

  • почечный клещ — из-за него почки становятся неестественно большими и деформированными;
  • тля — высасывает сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются;
  • смородиновая стеклянница — повреждает побеги изнутри;
  • листовертки — объедают листья и молодые побеги.

Первую профилактическую обработку смородины стоит проводить очень рано — еще до распускания почек. Именно в это время большинство вредителей еще находятся в стадии зимовки. Для защиты кустов можно использовать:

  • специальные инсектициды против садовых вредителей;
  • биологические препараты для защиты растений;
  • раствор хозяйственного мыла или золы для мягкой профилактики.

Обрабатывать нужно не только ветви, но и почву вокруг куста, ведь там часто зимуют личинки.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Какую копеечную подкормку внести под кусты смородины в марте.

Чем надо подкормить виноград весной, чтобы гроздья выросли сладкими и сочными.

Какие питательные вещества нужны клубнике в начале весны, чтобы кусты хорошо плодоносили.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
