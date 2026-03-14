Что сделать со смородиной весной, чтобы получить большой урожай — простые советы

Уход за смородиной весной.

Смородина — одна из самых популярных ягод в Украине. Кусты высаживают многие огородники и дачники. Но далеко не всем удается получать богатый урожай. Часто причина кроется в нескольких ошибках ухода весной.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за смородиной весной, чтобы кусты были здоровыми и щедро плодоносили.

Что сделать со смородиной весной — три простых действия

1. Обрезка смородины

Первый и очень важный этап весеннего ухода — обрезка кустов. Она необходима, чтобы:

омолодить растение;

улучшить проветривание;

обеспечить достаточно света;

предотвратить болезни (хорошо прореженный куст меньше болеет).

Во время обрезки внимательно осмотрите куст и удалите:

подмерзшие и сухие побеги;

сломанные или искривленные ветви;

старые темно-коричневые побеги, которые уже плохо плодоносят;

ветви, растущие внутрь куста и загущающие его.

2. Полив и подкормка кустов

После зимы, чтобы восстановиться и начать развиваться, смородине нужна достаточная влага и питательные вещества. Поливать кусты следует регулярно, но без избытка воды. Лучше всего использовать комплексные удобрения, которые содержат:

азот для роста зеленой массы;

фосфор для развития корневой системы;

калий для формирования будущего урожая ягод.

3. Защита смородины от болезней и вредителей

Больше всего кусты ослабляют именно вредители и болезни. Если кусты полностью здоровы, обрабатывать их необязательно.

Чаще всего смородину поражают четыре заболевания и если вы заметили один из этих признаков, стоит провести профилактическую обработку специальными препаратами:

антракноз — бурые пятна на листьях;

септориоз — осветление и преждевременное опадение листьев;

серая гниль — серый налет на ветвях и листьях;

ржавчина — рыжеватые пятна на листьях.

Самые распространенные вредители смородины, которые появляются весной:

почечный клещ — из-за него почки становятся неестественно большими и деформированными;

тля — высасывает сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются;

смородиновая стеклянница — повреждает побеги изнутри;

листовертки — объедают листья и молодые побеги.

Первую профилактическую обработку смородины стоит проводить очень рано — еще до распускания почек. Именно в это время большинство вредителей еще находятся в стадии зимовки. Для защиты кустов можно использовать:

специальные инсектициды против садовых вредителей;

биологические препараты для защиты растений;

раствор хозяйственного мыла или золы для мягкой профилактики.

Обрабатывать нужно не только ветви, но и почву вокруг куста, ведь там часто зимуют личинки.

