Что сделать со смородиной весной, чтобы получить большой урожай — простые советы

Что сделать со смородиной весной, чтобы урожай увеличить втрое
Смородина — одна из самых популярных ягод в Украине. Кусты высаживают многие огородники и дачники. Но далеко не всем удается получать богатый урожай. Часто причина кроется в нескольких ошибках ухода весной.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за смородиной весной, чтобы кусты были здоровыми и щедро плодоносили.
Что сделать со смородиной весной — три простых действия
1. Обрезка смородины
Первый и очень важный этап весеннего ухода — обрезка кустов. Она необходима, чтобы:
- омолодить растение;
- улучшить проветривание;
- обеспечить достаточно света;
- предотвратить болезни (хорошо прореженный куст меньше болеет).
Во время обрезки внимательно осмотрите куст и удалите:
- подмерзшие и сухие побеги;
- сломанные или искривленные ветви;
- старые темно-коричневые побеги, которые уже плохо плодоносят;
- ветви, растущие внутрь куста и загущающие его.
2. Полив и подкормка кустов
После зимы, чтобы восстановиться и начать развиваться, смородине нужна достаточная влага и питательные вещества. Поливать кусты следует регулярно, но без избытка воды. Лучше всего использовать комплексные удобрения, которые содержат:
- азот для роста зеленой массы;
- фосфор для развития корневой системы;
- калий для формирования будущего урожая ягод.
3. Защита смородины от болезней и вредителей
Больше всего кусты ослабляют именно вредители и болезни. Если кусты полностью здоровы, обрабатывать их необязательно.
Чаще всего смородину поражают четыре заболевания и если вы заметили один из этих признаков, стоит провести профилактическую обработку специальными препаратами:
- антракноз — бурые пятна на листьях;
- септориоз — осветление и преждевременное опадение листьев;
- серая гниль — серый налет на ветвях и листьях;
- ржавчина — рыжеватые пятна на листьях.
Самые распространенные вредители смородины, которые появляются весной:
- почечный клещ — из-за него почки становятся неестественно большими и деформированными;
- тля — высасывает сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются;
- смородиновая стеклянница — повреждает побеги изнутри;
- листовертки — объедают листья и молодые побеги.
Первую профилактическую обработку смородины стоит проводить очень рано — еще до распускания почек. Именно в это время большинство вредителей еще находятся в стадии зимовки. Для защиты кустов можно использовать:
- специальные инсектициды против садовых вредителей;
- биологические препараты для защиты растений;
- раствор хозяйственного мыла или золы для мягкой профилактики.
Обрабатывать нужно не только ветви, но и почву вокруг куста, ведь там часто зимуют личинки.
Также делимся другими полезными советами по садоводству
Какую копеечную подкормку внести под кусты смородины в марте.
Чем надо подкормить виноград весной, чтобы гроздья выросли сладкими и сочными.
Какие питательные вещества нужны клубнике в начале весны, чтобы кусты хорошо плодоносили.
