Чем подкормить виноград весной — советы для сочного и сладкого урожая

После зимы виноград, как и большинство садовых культур нуждается в уходе. Один из главных секретов больших гроздьев — подкормка кустов весной. Она помогает растению быстро нарастить зеленую массу, заложить сильные соцветия и сформировать крупные ягоды.

Какие питательные вещества нужны винограду

Чтобы виноград хорошо рос и щедро плодоносил, ему необходимы несколько ключевых элементов:

азот — отвечает за активный рост побегов и листьев;

фосфор — нужен для цветения и формирования ягод;

калий — отвечает за сладость ягод, их размер и общий иммунитет растения.

Кроме этого виноград нуждается в микроэлементах. Важнейшими среди них являются магний, железо, бор, медь, цинк и сера. Даже небольшой дефицит этих веществ может сказаться на урожае.

Как понять, чего не хватает винограду

Опытные садоводы часто определяют проблемы просто по внешнему виду куста. Такие сигналы помогают быстро скорректировать подкормки и спасти будущий урожай:

Светло-зеленые листья и медленный рост — недостаток азота.

Коричневая кайма по краям листьев — дефицит калия.

Темно-зеленые листья с бурыми пятнами и задержка цветения — недостаток фосфора.

Листья желтеют, но жилки остаются зелеными — винограду не хватает железа.

Отмирают точки роста побегов — недостаток серы.

Когда подкармливать виноград весной

Обычно виноград подкармливают несколько раз за сезон, но самыми важными являются два весенних этапа:

Первую подкормку проводят в период набухания почек (март-апрель). Именно в это время растению нужен азот для активного роста. Вторую подкормку делают перед цветением (май-июнь). Она помогает винограду сформировать сильные соцветия и будущие грозди.

Чем подкормить виноград весной

Для первой подкормки используют азотные удобрения. Например:

20 г аммиачной селитры на 10 л воды;

10 г карбамида на ведро воды; 10 г карбамида на ведро воды.

Такой раствор помогает кусту быстро набрать зеленую массу и подготовиться к активному развитию. Полив проводят в лунки или канавки вокруг куста.

Многие садоводы отдают предпочтение органическим удобрениям. В таком случае можно использовать перепревший навоз. Его заделывают в почву на глубину примерно 25-30 см. Это долговременное удобрение, которое постепенно питает растение азотом, фосфором и калием.

Во время второй подкормки, перед цветением винограда, растению требуется уже комплексное питание. В этот период особенно важны фосфор и калий. Самый простой вариант — использовать нитроаммофоску. Достаточно 40 г удобрения на 10 л воды.

Можно также использовать древесную золу, которая является природным источником калия и микроэлементов. Она помогает укрепить растение и улучшает формирование завязи. Для подкормки готовят настой: 2 л золы заливают 8 л воды и настаивают примерно сутки. Затем 1 л полученной вытяжки разбавляют ведром воды и поливают виноград.

