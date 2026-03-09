Чем подкормить голубику весной 2026 — удобрение, которое подарит большой урожай

Подкормка кустов голубики весной. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из самых прихотливых культур — голубика. Но несмотря на ее капризность, украинцы все чаще высаживают кусты на своих участках. Каждый опытный огородник знает, щедрый урожай возможен только при правильном уходе. Особенно важна своевременная и качественная подкормка, которую начинают уже весной.

Новини.LIVE рассказывает, когда и чем подкармливать голубику в весенний период, чтобы кусты буквально покрылись ягодами.

Когда подкармливать голубику весной

Важно придерживаться правильной схемы подкормки. Весной обычно проводят два основных внесения удобрений:

Первая подкормка в конце марта или в начале апреля . Во время первой подкормки почки должны только начать набухать.

. Во время первой подкормки почки должны только начать набухать. Вторая подкормка в мае. Подкармливать кусты нужно после завершения цветения, когда начинают формироваться завязи.

Чем подкормить голубику ранней весной

Первая весенняя подкормка должна обогатить растение азотом, чтобы стимулировать рост новых побегов, помочь быстро восстановиться после зимы и сформировать мощную зеленую массу. Лучшие удобрения для первой подкормки голубики:

сульфат аммония;

нитроаммофоска;

мочевина;

аммиачная селитра.

Дозировка зависит от возраста растения. Чем моложе кусты, тем меньше удобрения нужно. К примеру, для молодых кустов достаточно 10-15 г, кусты в возрасте 3-4 года — 30-40 г, взрослые кусты — от 30 до 70 г.

Чаще всего садоводы используют именно сульфат аммония. Это одно из лучших удобрений для голубики, поскольку оно одновременно питает растение азотом и немного подкисляет почву.

Как правильно подкармливать кусты:

хорошо полейте голубику водой;

рассыпьте удобрение вокруг куста на расстоянии 20-30 см от ствола;

аккуратно разрыхлите верхний слой почвы;

после этого замульчируйте почву.

Для мульчирования лучше всего подходят:

верховой торф;

сосновая кора;

опилки хвойных пород;

сосновые шишки.

Вторую подкормку проводят, чтобы насытить голубику калием и магнием. Именно эти элементы отвечают за размер, плотность и сладость ягод. Лучшие удобрения для второй подкормки:

сульфат калия;

сульфат магния.

Такие удобрения способствуют формированию крупных и сладких ягод. Подкормку желательно проводить в теплую погоду, рано утром или вечером. Идеальный вариант — после дождя, когда почва хорошо увлажнена.

Какие удобрения категорически нельзя использовать

При выращивании голубики есть важное правило, которое часто игнорируют начинающие. Органические удобрения, которые подходят большинству культур, для голубики могут быть вредными.

Не стоит использовать удобрения, которые ощелачивают почву:

навоз;

куриный помет;

перегной;

древесную золу.

Полезные советы для большого урожая голубики

Корневая система голубики работает иначе, чем у большинства растений. Кусты способны усвоить питательные вещества лишь в кислой среде. Оптимальная кислотность почвы для голубики составляет примерно pH 3,5-5,0. Мульчируйте почву каждую весну — это помогает поддерживать кислотность и защищает корни.

Также большое значение имеет полив. Голубика плохо переносит дефицит воды. Земля должна быть слегка влажной, но не заболоченной. Некоторые садоводы периодически поливают кусты слабым раствором лимонной или яблочной кислоты. Такой полив помогает поддерживать оптимальный уровень кислотности.

