Чим підживити лохину навесні 2026 — найкраще добриво для великого врожаю

Кожен городник знає, лохина надзвичайно вибаглива культура. Щедрий урожай можливий лише за однієї умови — правильного догляду. Велике значення має вчасне та якісне підживлення, яке починають вже навесні.

Новини.LIVE розповідає, коли і чим підживлювати лохину у весняний період, щоб кущі буквально покрилися ягодами.

Коли підживлювати лохину навесні

Важливо дотримуватися правильної схеми підживлення. Навесні зазвичай проводять два основних внесення добрив:

Перше підживлення наприкінці березня або на початку квітня . Під час першого підживлення бруньки мають тільки почати набрякати.

. Під час першого підживлення бруньки мають тільки почати набрякати. Друге підживлення у травні. Підгодовувати кущі потрібно після завершення цвітіння, коли починають формуватися зав'язі.

Чим підживити лохину ранньою весною

Перше весняне підживлення має бути азотним. Азот стимулює ріст нових пагонів, допомагає рослині швидко відновитися після зими та формує потужну зелену масу. Найкращі добрива для першого підживлення лохини:

сульфат амонію;

нітроамофоска;

сечовина;

аміачна селітра.

Дозування залежить від віку рослини. Чим молодше кущі, тим менше добрива потрібно. До прикладу, для молодих кущів достатньо 10-15 г, кущі віком 3-4 року — 30-40 г, дорослі кущі — від 30 до 70 г.

Найчастіше садівники використовують саме сульфат амонію. Це одне з найкращих добрив для лохини, оскільки воно одночасно живить рослину азотом і трохи підкислює ґрунт.

Як правильно підживлювати кущі:

добре полийте лохину водою;

розсипте добриво навколо куща на відстані 20-30 см від стовбура;

акуратно розпушіть верхній шар ґрунту;

після цього замульчуйте ґрунт.

Для мульчування найкраще підходять:

верховий торф;

соснова кора;

тирса хвойних порід;

соснові шишки.

Друге підживлення проводять, щоб наситити лохину калієм та магнієм. Саме ці елементи відповідають за розмір, щільність і солодкість ягід. Найкращі добрива для другого підживлення:

сульфат калію;

сульфат магнію.

Такі добрива сприяють формуванню великих та солодких ягід. Підживлення бажано проводити у теплу погоду, рано вранці або ввечері. Ідеальний варіант — після дощу, коли ґрунт добре зволожений.

Які добрива категорично не можна використовувати

При вирощуванні лохини є важливе правило, яке часто ігнорують початківці. Органічні добрива, які підходять більшості культур, для лохини можуть бути шкідливими.

Не варто використовувати добрива, які лужнять ґрунт:

гній;

курячий послід;

перегній;

деревний попіл.

Корисні поради для великого врожаю лохини

Коренева система лохини працює інакше, ніж у більшості рослин. Кущі здатні засвоїти поживні речовини лише в кислому середовищі. Оптимальна кислотність ґрунту для лохини становить приблизно pH 3,5-5,0. Мульчуйте ґрунт щовесни — це допомагає підтримувати кислотність і захищає коріння.

Також велике значення має полив. Рослина чутлива до нестачі вологи, тому має бути регулярне зволоження ґрунту. Земля має бути злегка вологою, але не заболоченою. Деякі садівники також періодично поливають кущі слабким розчином лимонної або яблучної кислоти. Такий полив допомагає підтримувати оптимальний рівень кислотності.

