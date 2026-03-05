Чим підживити малину в березні 2026 — добриво, яке подарує великі та солодкі ягоди

Підгодуйте цим малину у березні 2026 — втомитесь збирати ягоди
Березень — один із найважливіших місяців для догляду за малиною. Саме в цей період закладається майбутній урожай. Рослина потребує правильного та своєчасного підживлення.
Чим підживити малину у березні для великого врожаю
Щоб кущі малини рясно плодоносили, подбати про їх здоров'я та розвиток варто вже на початку весни. Найважливіше правило ранньовесняного підживлення — забезпечити кущі азотом.
Садівники наголошують, перше удобрення проводять, коли бруньки ще не почали активно набухати. Для цього використовують:
- аміачна селітра;
- сечовина (карбамід).
Достатньо внести приблизно 20-30 г добрива на один кв. м малиннику. Його рівномірно розсипають навколо кущів, після чого ґрунт бажано трохи розпушити та полити.
Найкращі умови для підживлення малини:
- температура повітря від +5 до +12°C;
- ґрунт уже розмерзся і трохи вологий;
- немає сильного вітру;
- немає нічних сильних морозів.
Часто на березень або вже на початок квітня припадає друге підживлення малини. Коли кущі вже починають активно рости і з'являються молоді пагони. У цей момент варто використовувати мінеральні добрива, які містять три ключові елементи:
- азот;
- фосфор;
- калій.
Комплексні добрива слід вносити за інструкцією виробника, щоб не перенаситити ґрунт поживними речовинами. Зазвичай вносять у кількості до 60 г на кв. м.
Що ще варто зробити з малиною у березні
Щоб підживлення малини спрацювало максимально ефективно, на початку весни варто виконати ще кілька простих процедур:
- обрізати сухі та пошкоджені пагони;
- прибрати старе листя та рослинні рештки;
- розпушити ґрунт навколо кущів;
- замульчувати землю компостом або перегноєм.
