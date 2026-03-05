Чим підживити малину в березні 2026 — добриво, яке подарує великі та солодкі ягоди

Підживлення кущів малини навесні. Колаж: Новини.LIVE

Березень — один із найважливіших місяців для догляду за малиною. Саме в цей період закладається майбутній урожай. Рослина потребує правильного та своєчасного підживлення.

Новини.LIVE розповідає, коли та яке добриво слід використати у березні, щоб цього сезону ви насолоджувались великими, соковитими та надзвичайно солодкими ягодами малини.

Чим підживити малину у березні для великого врожаю

Щоб кущі малини рясно плодоносили, подбати про їх здоров'я та розвиток варто вже на початку весни. Найважливіше правило ранньовесняного підживлення — забезпечити кущі азотом.

Садівники наголошують, перше удобрення проводять, коли бруньки ще не почали активно набухати. Для цього використовують:

аміачна селітра;

сечовина (карбамід).

Достатньо внести приблизно 20-30 г добрива на один кв. м малиннику. Його рівномірно розсипають навколо кущів, після чого ґрунт бажано трохи розпушити та полити.

Найкращі умови для підживлення малини:

температура повітря від +5 до +12°C;

ґрунт уже розмерзся і трохи вологий;

немає сильного вітру;

немає нічних сильних морозів.

Часто на березень або вже на початок квітня припадає друге підживлення малини. Коли кущі вже починають активно рости і з'являються молоді пагони. У цей момент варто використовувати мінеральні добрива, які містять три ключові елементи:

азот;

фосфор;

калій.

Комплексні добрива слід вносити за інструкцією виробника, щоб не перенаситити ґрунт поживними речовинами. Зазвичай вносять у кількості до 60 г на кв. м.

Що ще варто зробити з малиною у березні

Щоб підживлення малини спрацювало максимально ефективно, на початку весни варто виконати ще кілька простих процедур:

обрізати сухі та пошкоджені пагони;

прибрати старе листя та рослинні рештки;

розпушити ґрунт навколо кущів;

замульчувати землю компостом або перегноєм.

