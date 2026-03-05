Чем подкормить малину в марте 2026 — удобрение для больших и сладких ягод

Подкормка кустов малины весной. Коллаж: Новини.LIVE

Именно в марте малина требует особого ухода. Поскольку в этот период закладывается будущий урожай. Растению нужна правильная и своевременная подкормка.

Реклама

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, когда и какое удобрение следует использовать в марте, чтобы в этом сезоне вы наслаждались большими, сочными и очень сладкими ягодами малины.

Чем подкормить малину в марте для большого урожая

Чтобы кусты малины обильно плодоносили, позаботиться об их здоровье и развитии стоит уже в начале весны. Важнейшее правило ранневесенней подкормки — обеспечить кусты азотом.

Садоводы отмечают, первое удобрение проводят, когда почки еще не начали активно набухать. Для этого используют:

аммиачная селитра;

мочевина (карбамид).

Достаточно внести примерно 20-30 г удобрения на один кв. м малинника. Его равномерно рассыпают вокруг кустов, после чего почву желательно немного разрыхлить и полить.

Наилучшие условия для подкормки малины:

температура воздуха от +5 до +12°C;

почва уже оттаяла и немного влажная;

нет сильного ветра;

нет ночных сильных морозов.

Часто на март или уже на начало апреля приходится вторая подкормка малины. Когда кусты уже начинают активно расти и появляются молодые побеги. В этот момент стоит использовать минеральные удобрения, которые содержат три ключевых элемента:

азот;

фосфор;

калий.

Комплексные удобрения следует вносить по инструкции производителя, чтобы не перенасытить почву питательными веществами. Обычно вносят в количестве до 60 г на кв. м.

Что еще стоит сделать с малиной в марте

Чтобы подкормка малины сработала максимально эффективно, в начале весны стоит выполнить еще несколько простых процедур:

обрезать сухие и поврежденные побеги;

убрать старые листья и растительные остатки;

разрыхлить почву вокруг кустов;

замульчировать землю компостом или перегноем.

Также делимся другими полезными статьями по садоводству

Чем подкормить клубнику в марте, чтобы кусты хорошо плодоносили весь сезон.

Какое полезное и доступное удобрение использовать для смородины в марте для большого урожая.

Что закопать под голубику, чтобы кусты дали большой урожай.