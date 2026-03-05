Чем подкормить малину в марте 2026 — удобрение для больших и сладких ягод

Видео
Чем удобрить малину в марте 2026 — секрет большого урожая

Чем удобрить малину в марте 2026 — секрет большого урожая

5 марта 2026
Именно в марте малина требует особого ухода. Поскольку в этот период закладывается будущий урожай. Растению нужна правильная и своевременная подкормка.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какое удобрение следует использовать в марте, чтобы в этом сезоне вы наслаждались большими, сочными и очень сладкими ягодами малины.

Чем подкормить малину в марте для большого урожая

Чтобы кусты малины обильно плодоносили, позаботиться об их здоровье и развитии стоит уже в начале весны. Важнейшее правило ранневесенней подкормки — обеспечить кусты азотом.

Садоводы отмечают, первое удобрение проводят, когда почки еще не начали активно набухать. Для этого используют:

  • аммиачная селитра;
  • мочевина (карбамид).

Достаточно внести примерно 20-30 г удобрения на один кв. м малинника. Его равномерно рассыпают вокруг кустов, после чего почву желательно немного разрыхлить и полить.

Наилучшие условия для подкормки малины:

  • температура воздуха от +5 до +12°C;
  • почва уже оттаяла и немного влажная;
  • нет сильного ветра;
  • нет ночных сильных морозов.

Часто на март или уже на начало апреля приходится вторая подкормка малины. Когда кусты уже начинают активно расти и появляются молодые побеги. В этот момент стоит использовать минеральные удобрения, которые содержат три ключевых элемента:

  • азот;
  • фосфор;
  • калий.

Комплексные удобрения следует вносить по инструкции производителя, чтобы не перенасытить почву питательными веществами. Обычно вносят в количестве до 60 г на кв. м.

Что еще стоит сделать с малиной в марте

Чтобы подкормка малины сработала максимально эффективно, в начале весны стоит выполнить еще несколько простых процедур:

  • обрезать сухие и поврежденные побеги;
  • убрать старые листья и растительные остатки;
  • разрыхлить почву вокруг кустов;
  • замульчировать землю компостом или перегноем.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
