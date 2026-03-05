Чем подкормить малину в марте 2026 — удобрение для больших и сладких ягод

Чем удобрить малину в марте 2026 — секрет большого урожая
Именно в марте малина требует особого ухода. Поскольку в этот период закладывается будущий урожай. Растению нужна правильная и своевременная подкормка.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какое удобрение следует использовать в марте, чтобы в этом сезоне вы наслаждались большими, сочными и очень сладкими ягодами малины.
Чем подкормить малину в марте для большого урожая
Чтобы кусты малины обильно плодоносили, позаботиться об их здоровье и развитии стоит уже в начале весны. Важнейшее правило ранневесенней подкормки — обеспечить кусты азотом.
Садоводы отмечают, первое удобрение проводят, когда почки еще не начали активно набухать. Для этого используют:
- аммиачная селитра;
- мочевина (карбамид).
Достаточно внести примерно 20-30 г удобрения на один кв. м малинника. Его равномерно рассыпают вокруг кустов, после чего почву желательно немного разрыхлить и полить.
Наилучшие условия для подкормки малины:
- температура воздуха от +5 до +12°C;
- почва уже оттаяла и немного влажная;
- нет сильного ветра;
- нет ночных сильных морозов.
Часто на март или уже на начало апреля приходится вторая подкормка малины. Когда кусты уже начинают активно расти и появляются молодые побеги. В этот момент стоит использовать минеральные удобрения, которые содержат три ключевых элемента:
- азот;
- фосфор;
- калий.
Комплексные удобрения следует вносить по инструкции производителя, чтобы не перенасытить почву питательными веществами. Обычно вносят в количестве до 60 г на кв. м.
Что еще стоит сделать с малиной в марте
Чтобы подкормка малины сработала максимально эффективно, в начале весны стоит выполнить еще несколько простых процедур:
- обрезать сухие и поврежденные побеги;
- убрать старые листья и растительные остатки;
- разрыхлить почву вокруг кустов;
- замульчировать землю компостом или перегноем.
