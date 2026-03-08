Відео
Головна Дім та город Аґрус завалить солодким урожаєм — чим підгодувати кущі навесні

Аґрус завалить солодким урожаєм — чим підгодувати кущі навесні

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 23:50
Чим підживити аґрус навесні 2026, щоб врожай був великим та солодким
Підживлення кущів аґрусу навесні. Колаж: Новини.LIVE

Один із перших у саду прокидається аґрус. Для росту та розвитку він потребує гарного підживлення. Важливо не просто внести добриво, а зробити це у правильний час і у правильній кількості. Тоді кущ віддячить великими та солодкими ягодами.

Новини.LIVE розповідає, коли, як та чим підживити аґрус навесні, щоб мати великий врожай усім на заздрість.

Коли підживлювати аґрус навесні

Щоб аґрус поступово отримав усі поживні речовини для росту, цвітіння та формування ягід, весняне підживлення проводять у три етапи:

  1. Проводять одразу після того, як зійде сніг і встановиться стабільна плюсова температура. Коли бруньки на кущах тільки починають набухати. У більшості регіонів України це відбувається наприкінці березня або на початку квітня.
  2. Друге підживлення проводять приблизно через два тижні після першого. У цей час кущ уже активно нарощує листя, а на гілках починають з'являтися зав'язі.
  3. Третє внесення добрив проводять ще приблизно через два тижні після другого. Найчастіше воно припадає на початок травня. У цей момент кущі вже активно формують ягоди, тому їм потрібні поживні речовини для наливу плодів.

Чим слід підживити аґрус навесні — добрива для кожного етапу

Для першого підживлення підходять азотні добрива, які стимулюють ріст пагонів і листя. На один кущ використовують:

  • карбамід (сечовина) — 10-15 г на 10 л води;
  • аміачна селітра — 10-15 г на 10 л води.

Перед підживленням бажано трохи розпушити ґрунт навколо куща. Так поживні речовини швидше потраплять до кореневої системи.

На другому етапі рослині потрібні не лише азот, а й калій та фосфор. Саме ці елементи впливають на кількість квітів і майбутніх ягід. Тому обирайте мінеральні комплекси: 

  • сульфат калію — 15 г;
  • суперфосфат — 40-50 г;
  • 10 л води.

Розчин виливають під корінь куща. Молодим кущам достатньо половини відра, дорослим — повне відро.

Останнє весняне підживлення допомагає ягодам набирати вагу, покращує смак і підвищує цукристість. Для підживлення використовують:

  • суперфосфат — 30-50 г під кущ;
  • сульфат калію — 15-20 г.

Добрива можна розчинити у воді або внести у сухому вигляді у вологий ґрунт навколо куща, після чого добре полити.

Як правильно вносити добрива, щоб усі поживні речовини засвоїлися

Щоб підживлення дійсно дало результат, варто пам'ятати кілька простих правил:

  • не вносьте добрива у сухий ґрунт;
  • не перевищуйте дозування азотних добрив;
  • обов'язково розпушуйте землю навколо кущів перед внесенням підкормки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
