Сделайте это весной и крыжовник завалит вас сладким урожаем

Дата публикации 8 марта 2026 23:50
Чем подкормить крыжовник весной 2026 — урожай будет большим и сладким
Подкормка кустов крыжовника весной. Коллаж: Новини.LIVE

В саду кусты крыжовника просыпаются одними из первых после зимы. Чтобы растение хорошо росло и активно развивалось, ему нужна правильная весенняя подкормка. Важно не только внести удобрения, но и сделать это своевременно и в умеренном количестве. 

Новини.LIVE рассказывает, когда, как и чем подкормить крыжовник весной, чтобы иметь большой урожай всем на зависть.

Когда подкармливать крыжовник весной

Чтобы крыжовник постепенно получил все питательные вещества для роста, цветения и формирования ягод, весеннюю подкормку проводят в три этапа:

  1. Проводят сразу после того, как сойдет снег и установится стабильная плюсовая температура. Когда почки на кустах только начинают набухать. В большинстве регионов Украины это происходит в конце марта или в начале апреля.
  2. Вторую подкормку проводят примерно через две недели после первой. В это время куст уже активно наращивает листья, а на ветвях начинают появляться завязи.
  3. Третье внесение удобрений проводят еще примерно через две недели после второго. Чаще всего оно приходится на начало мая. В этот момент кусты уже активно формируют ягоды, поэтому им нужны питательные вещества для налива плодов.

Чем следует подкормить крыжовник весной — удобрения для каждого этапа

Для первой подкормки подходят азотные удобрения, которые стимулируют рост побегов и листьев. На один куст используют:

  • карбамид (мочевина) — 10-15 г на 10 л воды;
  • аммиачная селитра — 10-15 г на 10 л воды.

Перед подкормкой желательно немного разрыхлить почву вокруг куста. Так питательные вещества быстрее попадут к корневой системе.

На втором этапе растению нужны не только азот, но и калий и фосфор. Именно эти элементы влияют на количество цветов и будущих ягод. Поэтому выбирайте минеральные комплексы:

  • сульфат калия — 15 г;
  • суперфосфат — 40-50 г;
  • 10 л воды.

Раствор выливают под корень куста. Молодым кустам достаточно половины ведра, взрослым — полное ведро.

Последняя весенняя подкормка помогает ягодам набирать вес, улучшает вкус и повышает сахаристость. Для подкормки используют:

  • суперфосфат — 30-50 г под куст;
  • сульфат калия — 15-20 г.

Удобрения можно растворить в воде или внести в сухом виде во влажную почву вокруг куста, после чего хорошо полить.

Как правильно вносить удобрения, чтобы все питательные вещества усвоились

Чтобы подкормка действительно дала результат, стоит помнить несколько простых правил:

  • не вносите удобрения в сухую почву;
  • не превышайте дозировку азотных удобрений;
  • обязательно рыхлите землю вокруг кустов перед внесением подкормки.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
