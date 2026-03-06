Чем подкормить ежевику в марте 2026 — лучшие удобрения для щедрого урожая

Подкормите этим ежевику даст — ягоды удивят размером и вкусом
Получить богатый урожай крупной и сладкой ежевики помогает правильная весенняя подкормка. Именно в марте, когда кусты начинают постепенно выходить из "зимней спячки" и готовятся к активному росту, стоит впервые внести удобрения.
Когда вносить удобрения под кусты ежевики в марте
В марте подкармливать ежевику стоит после того, как снег полностью сойдет, а почва немного прогреется и станет влажной. Оптимально, чтобы дневная температура воздуха держалась примерно от +5 до +12°C. Благоприятной будет сухая безветренная погода.
Какие удобрения нужны ежевике в марте
Лучше всего использовать органические удобрения, ведь они действуют мягко и долго поддерживают растение. Лучшие варианты:
- Перегной
- Перепревший компост
Удобрение закладывают в верхний слой почвы тонким слоем, примерно 2-3 кг на растение. Такое питание дает ежевике азот для роста молодых побегов и укрепляет общий иммунитет куста. Опытные садоводы советуют повторить легкую органическую подкормку в конце месяца, чтобы поддержать старт вегетации.
Есть также альтернатива органике. В бедную почву можно внести минеральные комплексные удобрения для ягодных культур с небольшой долей азота. Такая подкормка особенно полезной будет для ослабленных после зимы растений.
Что нужно ежевике после подкормки
После внесения удобрений под кусты желательно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и защитить корни растения от перепадов температуры. Мульчировать стоит соломой или корой.
Также растениям нужен полив, но умеренный и только если почва пересыхает. Избыток воды при низкой температуре может навредить корневой системе.
