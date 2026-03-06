Видео
Главная Дом и огород Подкормите этим ежевику даст — ягоды удивят размером и вкусом

Подкормите этим ежевику даст — ягоды удивят размером и вкусом

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 21:21
Чем подкормить ежевику в марте 2026 — лучшие удобрения для щедрого урожая
Подкормка кустов ежевики весной. Колаж: Новини.LIVE

Получить богатый урожай крупной и сладкой ежевики помогает правильная весенняя подкормка. Именно в марте, когда кусты начинают постепенно выходить из "зимней спячки" и готовятся к активному росту, стоит впервые внести удобрения.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения нужны ежевике весной, чтобы наслаждаться вкусными ягодами весь сезон.

Читайте также:

Когда вносить удобрения под кусты ежевики в марте

В марте подкармливать ежевику стоит после того, как снег полностью сойдет, а почва немного прогреется и станет влажной. Оптимально, чтобы дневная температура воздуха держалась примерно от +5 до +12°C. Благоприятной будет сухая безветренная погода.

Какие удобрения нужны ежевике в марте

Лучше всего использовать органические удобрения, ведь они действуют мягко и долго поддерживают растение. Лучшие варианты:

  1. Перегной
  2. Перепревший компост

Удобрение закладывают в верхний слой почвы тонким слоем, примерно 2-3 кг на растение. Такое питание дает ежевике азот для роста молодых побегов и укрепляет общий иммунитет куста. Опытные садоводы советуют повторить легкую органическую подкормку в конце месяца, чтобы поддержать старт вегетации.

Есть также альтернатива органике. В бедную почву можно внести минеральные комплексные удобрения для ягодных культур с небольшой долей азота. Такая подкормка особенно полезной будет для ослабленных после зимы растений.

Что нужно ежевике после подкормки

После внесения удобрений под кусты желательно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и защитить корни растения от перепадов температуры. Мульчировать стоит соломой или корой.

Также растениям нужен полив, но умеренный и только если почва пересыхает. Избыток воды при низкой температуре может навредить корневой системе.

Делимся другими полезными советами по садоводству

Какое удобрение следует использовать в марте для малины, чтобы получить крупные и сладкие ягоды.

Чем подкормить клубнику в начале весны, чтобы кусты хорошо плодоносили весь сезон.

Какую доступную подкормку внести под кусты смородины в марте для большого урожая.

Что закопать под голубику, чтобы кусты фантастически плодоносили.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
