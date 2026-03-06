Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ожина дасть шалений врожай — секретне березневе підживлення

Ожина дасть шалений врожай — секретне березневе підживлення

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 21:21
Чим підживити ожину в березні 2026 для щедрого врожаю — найкращі добрива
Підживлення кущів ожини навесні. Колаж: Новини.LIVE

Досвідчені садівники знають, секрет гарного врожаю великої та соковитої ожини у весняному підживленні. Вперше вносити добриво потрібно саме у березні, коли кущі тільки прокидаються після зими. 

Новини.LIVE розповідає, які добрива потрібні ожині навесні, щоб насолоджуватися смачними ягодами увесь сезон.

Реклама
Читайте також:

Коли вносити добрива під кущі ожини у березні

У березні підживлювати ожину варто після того, як сніг повністю зійде, а ґрунт трохи прогріється і стане вологим. Оптимально, щоб денна температура повітря трималася приблизно від +5 до +12°C. Сприятливою буде суха безвітряна погода.

Які добрива потрібні ожині у березні

Найкраще використовувати органічні добрива, адже вони діють м'яко і довго підтримують рослину. Найкращі варіанти:

  1. Перегній
  2. Перепрілий компост

Добриво закладають у верхній шар ґрунту тонким шаром, приблизно 2-3 кг на рослину. Таке живлення дає ожині азот для росту молодих пагонів і зміцнює загальний імунітет куща. Досвідчені садівники радять повторити легке органічне підживлення наприкінці місяця, щоб підтримати старт вегетації.

Є також альтернатива органіці. У бідний ґрунт можна внести мінеральні комплексні добрива для ягідних культур з невеликою часткою азоту. Така підкормка особливо корисною буде для ослаблених після зими рослин.

Що потрібно ожині після підживлення

Після внесення добрив під кущі бажано замульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу та захистити корені рослини від перепадів температури. Мульчувати варто соломою або корою.

Також рослинам потрібен полив, але помірний і тільки якщо ґрунт пересихає. Надлишок води при низькій температурі може зашкодити кореневій системі.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Яке добриво слід використати у березні для малини, щоб отримати великі та солодкі ягоди.

Чим підгодувати полуницю на початку весни, щоб кущі гарно плодоносили увесь сезон.

Яке доступне підживлення внести під кущі смородини у березні для великого врожаю.

Що закопати під лохину, щоб кущі фантастично плодоносили.

врожай ягоди добрива підживлення ожина кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації