Чим підживити ожину в березні 2026 для щедрого врожаю — найкращі добрива

Підживлення кущів ожини навесні.

Досвідчені садівники знають, секрет гарного врожаю великої та соковитої ожини у весняному підживленні. Вперше вносити добриво потрібно саме у березні, коли кущі тільки прокидаються після зими.

Новини.LIVE розповідає, які добрива потрібні ожині навесні, щоб насолоджуватися смачними ягодами увесь сезон.

Коли вносити добрива під кущі ожини у березні

У березні підживлювати ожину варто після того, як сніг повністю зійде, а ґрунт трохи прогріється і стане вологим. Оптимально, щоб денна температура повітря трималася приблизно від +5 до +12°C. Сприятливою буде суха безвітряна погода.

Які добрива потрібні ожині у березні

Найкраще використовувати органічні добрива, адже вони діють м'яко і довго підтримують рослину. Найкращі варіанти:

Перегній Перепрілий компост

Добриво закладають у верхній шар ґрунту тонким шаром, приблизно 2-3 кг на рослину. Таке живлення дає ожині азот для росту молодих пагонів і зміцнює загальний імунітет куща. Досвідчені садівники радять повторити легке органічне підживлення наприкінці місяця, щоб підтримати старт вегетації.

Є також альтернатива органіці. У бідний ґрунт можна внести мінеральні комплексні добрива для ягідних культур з невеликою часткою азоту. Така підкормка особливо корисною буде для ослаблених після зими рослин.

Що потрібно ожині після підживлення

Після внесення добрив під кущі бажано замульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу та захистити корені рослини від перепадів температури. Мульчувати варто соломою або корою.

Також рослинам потрібен полив, але помірний і тільки якщо ґрунт пересихає. Надлишок води при низькій температурі може зашкодити кореневій системі.

