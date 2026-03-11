Чим підживити виноград навесні — секрети соковитого та солодкого врожай

Підживлення винограду навесні. Колаж: Новини.LIVE

Навесні виноград, як і більшість садових культур потребує догляду. Особливо важливо у цей період забезпечити кущі поживними речовинами. Правильне та вчасне весняне підживлення допоможе отримати великі, соковиті та солодкі грона.

чим, як та коли підживити виноград навесні.

Які поживні речовини потрібні винограду

Щоб виноград добре ріс і щедро плодоносив, йому необхідні кілька ключових елементів:

азот — відповідає за активний ріст пагонів і листя;

фосфор — потрібен для цвітіння та формування ягід;

калій — відповідає за солодкість ягід, їхній розмір і загальний імунітет рослини.

Окрім цього виноград потребує мікроелементів. Найважливішими серед них є магній, залізо, бор, мідь, цинк і сірка. Навіть невеликий дефіцит цих речовин може позначитися на врожаї.

Як зрозуміти, чого не вистачає винограду

Досвідчені садівники часто визначають проблеми просто за зовнішнім виглядом куща. Такі сигнали допомагають швидко скоригувати підживлення і врятувати майбутній урожай:

Світло-зелене листя та повільний ріст — нестача азоту.

Коричнева облямівка по краях листя — дефіцит калію.

Темно-зелене листя з бурими плямами та затримка цвітіння — нестача фосфору.

Листя жовтіє, але жилки залишаються зеленими — винограду бракує заліза.

Відмирають точки росту пагонів — нестача сірки.

Коли підживлювати виноград навесні

Зазвичай виноград підживлюють кілька разів за сезон, але найважливішими є два весняні етапи:

Перше підживлення проводять у період набрякання бруньок (березень-квітень). Саме в цей час рослині потрібен азот для активного росту. Друге підживлення роблять перед цвітінням (травень-червень). Воно допомагає винограду сформувати сильні суцвіття та майбутні грона.

Чим підживити виноград навесні

Для першого підживлення використовують азотні добрива. Наприклад:

20 г аміачної селітри на 10 л води;

10 г карбаміду на відро води.

Такий розчин допомагає кущу швидко набрати зелену масу і підготуватися до активного розвитку. Полив проводять у лунки або канавки навколо куща.

Багато садівників віддають перевагу органічним добривам. У такому разі можна використати перепрілий гній. Його закладають у ґрунт на глибину приблизно 25-30 см. Це довготривале добриво, яке поступово живить рослину азотом, фосфором і калієм.

Під час другого підживлення, перед цвітінням винограду, рослині потрібне вже комплексне живлення. У цей період особливо важливі фосфор і калій. Найпростіший варіант — використати нітроамофоску. Достатньо 40 г добрива на 10 л води.

Можна також використати деревну золу, яка є природним джерелом калію та мікроелементів. Вона допомагає зміцнити рослину та покращує формування зав'язі. Для підживлення готують настій: 2 л золи заливають 8 л води та настоюють приблизно добу. Потім 1 л отриманої витяжки розбавляють відром води і поливають виноград.

