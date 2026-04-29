Когда сеять арбузы в мае 2026: погодные условия и лунный календарь

Посев семян арбуза в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Арбузы уже давно успешно выращивают по всей Украине. Но чтобы получить действительно сладкие, сочные плоды, важно не просто бросить семена в землю, а учесть несколько важных нюансов. В частности учесть погодные условия для посева арбуза и благоприятные даты по лунному календарю.

Новини.LIVE рассказывает, когда же сеять арбузы в мае 2026 и как получить самые сладкие плоды.

Когда сеять арбузы в мае 2026: погода и температура почвы

Арбузы — главные любители солнца и тепла. Поэтому спешить с посевом в открытый грунт не стоит. Дождитесь, когда почва прогреется как минимум до 14-16°C на глубине около 10 см. Также важно, чтобы ночные заморозки полностью прошли.

Для большинства регионов Украины оптимальные сроки приходятся на вторую половину мая или даже начало июня. Если весна оказалась прохладной, как в этом году, лучше немного подождать, чем рисковать урожаем.

Когда сеять арбузы в мае 2026 года по лунному календарю

По лунному календарю благоприятные дни для посадки арбузов следующие: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21 мая. В эти даты растения лучше приживаются, быстрее развивают корневую систему и формируют крепкие плети.

Как подготовить почву и сделать "теплую грядку" для арбузов

Для выращивания арбузов идеально подходят легкие, рыхлые почвы — песчаные или супесчаные. Выбирайте максимально солнечный участок, защищенный от ветра.

В регионах с нестабильной погодой хорошо работает метод "теплых грядок". Его суть проста: в подготовленную траншею закладывают органику — навоз, траву, растительные остатки, и засыпают землей. Такая грядка постепенно выделяет тепло, создавая комфортные условия для корней.

Перед посевом семена арбуза желательно замочить в теплой воде, а затем слегка подсушить — это ускорит появление всходов.

Схема посадки арбузов:

расстояние между лунками — 70-100 см;

между рядами — до 1,5-2 м.

В каждую лунку стоит добавить питательную смесь: перегной, немного древесной золы и небольшое количество комплексного удобрения.

Как ухаживать за арбузами, чтобы не испортить урожай

Первые всходы обычно появляются через 6-10 дней. На этом этапе важно провести прореживание, оставив самые сильные растения.

Арбузы любят тепло и стабильность:

оптимальная температура для роста — 25-30°C;

при понижении ниже 15°C развитие замедляется;

сильная жара свыше 40°C также угнетает растение.

Важно правильно сформировать куст. На одном растении оставляют не более 3-4 плодов, удаляя лишние завязи. Так растение направляет все силы на формирование крупных ягод.

Полив арбузов должен быть умеренным. За сезон достаточно около 8-10 поливов в ключевые фазы:

формирование листьев;

период цветения;

завязывание плодов.

Когда плоды начинают активно наливаться, полив постепенно сокращают. Именно этот прием помогает сделать арбузы более сладкими, ведь без избытка воды они накапливают больше сахаров.

Еще один важный шаг — мульчирование почвы. Солома, сено или опилки помогают удержать влагу, сохранить тепло и защитить растения от сорняков.

Подкормку арбузов следует проводить осторожно. Избыток азота может испортить вкус плодов, сделав их водянистыми. Лучше отдать предпочтение органическим удобрениям или фосфорно-калийным смесям в период роста плодов.

