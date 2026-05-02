Чим підживити кавуни і дині після сходження: найкраще добриво для солодкого врожаю

Підживлення кавунів та динь для солодкого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Перші дні після появи сходів кавунів і динь найважливіші, адже у цей час рослини активно нарощують коріння і зелену масу. Відповідно вони потребують поживні речовини. Вчасне та правильне підживлення подарує щедрий та солодкий врожай. Є прості, доступні засоби, які працюють не гірше за дорогі добрива.

Новини.LIVE розповідає, чим саме варто підгодувати баштанні культури, щоб отримати великі, соковиті та медові плоди.

Які підживлення найкращі для динь та кавунів після сходження

На старті рослини повинні отримувати достатню кількість поживних речовин, тоді вони швидше адаптуються до умов відкритого ґрунту, краще переносять перепади температур і формують міцні пагони. Відповідно й врожай буде гарним. Є чотири натуральні добрива, які працюють найкраще.

Дріжджовий настій

Дріжджове підживлення активізує корисну мікрофлору в ґрунті та стимулює розвиток кореневої системи. Для приготування достатньо розчинити дріжджі у теплій воді, додати трохи цукру та залишити на кілька годин. Після цього розчин використовують для поливу під корінь.

Такий засіб допомагає:

прискорити ріст рослин;

сформувати густе, насичене листя;

підвищити стійкість до прохолодних ночей.

Зола

Коли рослини вже трохи зміцніли, варто перейти до калійного живлення. Саме калій відповідає за накопичення цукрів у плодах.

Деревна зола — просте й дуже ефективне джерело калію та кальцію. Розчином золи поливають рослини під корінь.

Регулярне використання допомагає:

підвищити солодкість кавунів і динь;

покращити смак і аромат;

зміцнити імунітет рослин.

Трав'яний настій

Ще один дієвий варіант — настій із зеленої трави, зокрема кропиви або бур'янів. Після бродіння утворюється поживний розчин, багатий на азот.

Він працює м'яко, але стабільно, підтримуючи активний розвиток рослин. Його зручно використовувати як додаткове підживлення між основними.

Молочні розчини

Сироватка або розбавлене молоко не стільки підживлюють, скільки захищають рослини. Вони допомагають зміцнити листя та зменшити ризик захворювань. Такі обробки особливо корисні в періоди нестабільної погоди, коли рослини потребують додаткової підтримки.

Як правильно підживлювати кавуни і дині

Щоб підживлення дало максимальний ефект, важливо дотримуватися кількох простих правил:

вносити добрива лише у вологий ґрунт;

не перевищувати дозування;

робити перерви між підживленнями;

не змішувати різні розчини одночасно.

