Чем подкормить арбузы и дыни после всходов: лучшее удобрение для сладкого урожая

Подкормка арбузов и дынь для сладкого урожая.

Первые дни после появления всходов арбузов и дынь самые важные, ведь в это время растения активно наращивают корни и зеленую массу. Соответственно они нуждаются в питательных веществах. Своевременная и правильная подкормка подарит щедрый и сладкий урожай. Есть простые, доступные средства, которые работают не хуже дорогих удобрений.

Новини.LIVE рассказывает, чем именно стоит подкормить бахчевые культуры, чтобы получить большие, сочные и медовые плоды.

Какие подкормки лучшие для дынь и арбузов после восхождения

На старте растения должны получать достаточное количество питательных веществ, тогда они быстрее адаптируются к условиям открытого грунта, лучше переносят перепады температур и формируют крепкие побеги. Соответственно и урожай будет хорошим. Есть четыре натуральных удобрения, которые работают лучше всего.

Дрожжевой настой

Дрожжевая подкормка активизирует полезную микрофлору в почве и стимулирует развитие корневой системы. Для приготовления достаточно растворить дрожжи в теплой воде, добавить немного сахара и оставить на несколько часов. После этого раствор используют для полива под корень.

Такое средство помогает:

ускорить рост растений;

сформировать густые, насыщенные листья;

повысить устойчивость к прохладным ночам.

Зола

Когда растения уже немного окрепли, стоит перейти к калийному питанию. Именно калий отвечает за накопление сахаров в плодах. Древесная зола — простой и очень эффективный источник калия и кальция. Раствором золы поливают растения под корень.

Регулярное использование помогает:

повысить сладость арбузов и дынь;

улучшить вкус и аромат;

укрепить иммунитет растений.

Травяной настой

Еще один действенный вариант — настой из зеленой травы, в частности крапивы или сорняков. После брожения образуется питательный раствор, богатый азотом. Он работает мягко, но стабильно, поддерживая активное развитие растений. Его удобно использовать как дополнительную подкормку между основными.

Молочные растворы

Сыворотка или разбавленное молоко не столько подпитывают, сколько защищают растения. Они помогают укрепить листья и уменьшить риск заболеваний. Такие обработки особенно полезны в периоды нестабильной погоды, когда растения нуждаются в дополнительной поддержке.

Как правильно подкармливать арбузы и дыни

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, важно соблюдать несколько простых правил:

вносить удобрения только во влажную почву;

не превышать дозировку;

делать перерывы между подкормками;

не смешивать разные растворы одновременно.

