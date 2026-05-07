Какие сорта арбуза посеять в 2026 году: самые сладкие и самые урожайные

Посадка арбуза на огороде.

Сочный, сладкий и ароматный арбуз с собственного огорода — мечта каждого дачника и огородника. Важно правильно выбрать сорт арбуза, который подарит крупные медовые плоды уже в августе. Есть те, которые порадуют урожайностью и вкусом даже в жаркое и засушливое лето.

Новини.LIVE рассказывает, какие арбузы стоит посеять в 2026 году, чтобы лакомиться сочными ягодами прямо с грядки.

Какие сорта арбузов самые лучшие

Ред Стар F1

Лучший вариант для домашнего выращивания. Гибрид хорошо переносит жару и сложные погодные условия. Плоды с темно-зеленой кожурой без выраженных полос. Вырастают довольно крупными — от 6 до 10 кг. Мякоть красного цвета чрезвычайно сладкая.

Изумруд F1

Ранний и урожайный гибрид, который прекрасно переносит засушливую погоду. Имеет устойчивость к грибковым заболеваниям. Плоды округлой формы и полосатые, с гладкой кожицей. В среднем один арбуз весит около 8-9 кг. Мякоть ярко-малинового цвета с насыщенным сладким вкусом.

Варда F1

Крупноплодный сорт арбуза, который ценят за сочность и сладость. Радует стабильным плодоношением даже в жаркое лето. Плоды имеют удлиненную форму и характерную полосатую корку. Мякоть ярко-красная, очень нежная и ароматная.

Кримсон Свит

Среднеранний сорт, который уже много лет остается одним из самых популярных среди огородников. Его любят за простой уход, высокий урожай и превосходный вкус. Он устойчив к фузариозу и легко переносит жару и засуху. Средний вес плодов составляет от 8 до 12 кг. Арбузы хорошо транспортируются и долго сохраняют товарный вид после сбора урожая.

Леди

Созревает одним из первых и уже в июле может радовать спелыми плодами. Огородники особенно ценят этот сорт за стабильную урожайность и высокое качество плодов даже в засушливых условиях. Сорт формирует красивые удлиненные арбузы весом 9-12 кг. Мякоть у них ярко-красная, сочная и очень нежная. Плоды не склонны к растрескиванию, хорошо переносят транспортировку и долго сохраняют вкусовые качества.

