Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадіть ці п'ять квітів у травні, і вони цвістимуть до аж жовтня

Посадіть ці п'ять квітів у травні, і вони цвістимуть до аж жовтня

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 14:01
Які квіти посадити у травні 2026: п'ять найкращих рослин, що будуть цвісти до жовтня
Садівник висаджує петунії на ділянці. Фото: istockphoto.com

Травень — ідеальний час, щоб створити клумбу вашої мрії. У цей місяць можна висадити яскраві квіти, які квітнутимуть аж до осені. І що важливо — вони не потребують складного догляду.

Новини.LIVE з посиланням на Gardeners World розповідає, які п'ять найкращих квітів посадити у травні, щоб вони прикрашали вашу ділянку до жовтня.

П'ять найкращих квітів, які варто посадити у травні 2026

Волошки

Ніжні волошки, що мають насичено-блакитний колір дуже гарно виглядають як у композиціях на клумбі, так і вздовж доріжок або просто біля дому. Травень — це останній шанс їх посіяти, якщо хочете отримати цвітіння вже цього сезону. Вже на початку літа рослини починають активно формувати бутони. Цвітуть волошки з червня до серпня, але при регулярному видаленні зів'ялих квітів можуть тішити довше.

 

Сині волошки у саду
Сині волошки у саду. Фото: shutterstock.com
Соняшники

Соняшники вже давно з городу перекочували на клумби українців. Зараз існує безліч декоративних видів. Ці яскраві квіти дарують особливий настрій. У травні їх можна висівати прямо у ґрунт або вирощувати через розсаду. Важливо обрати сонячне місце та захистити молоді рослини від шкідників. Високі сорти потребують підв'язки, але виглядають максимально ефектно. Період цвітіння триває з липня до вересня.

Читайте також:

 

Декоративні соняшники у саду
Декоративні соняшники у саду. Фото: americanmeadows.com
Петунії

Петунії — справжні фаворити серед квітів, які цвітуть усе літо та осінь. Вони підходять як для відкритого ґрунту, так і для кашпо чи балконних ящиків. Особливо ефектно виглядають у поєднанні різних кольорів на одній клумбі. Ці рослини люблять сонце, родючий ґрунт і регулярний полив. Якщо дотримуватись базового догляду, петунії безперервно цвітимуть до жовтня, утворюючи густі яскраві "шапки". 

 

Квітучі петунії ніжного кольору в саду
Квітучі петунії ніжного кольору в саду. Фото: istockphoto.com
Цинії

Яскраві та невибагливі квіти, які легко вирощуються з насіння і швидко ростуть навіть без складного догляду. У травні їх висівають прямо у вологий ґрунт, присипаючи тонким шаром землі. Рослини добре почуваються як на клумбах, так і в контейнерах. Цвітіння починається в липні і триває аж до жовтня, що робить їх одними з найкращих для тривалого декоративного ефекту в саду або на ділянці.

 

Яскраві цинії на клумбі
Яскраві цинії на клумбі. Фото: reneesgarden.com
Настурції

Надзвичайно яскраві декоративні квіти мають й практичне пристосування: вони швидко заповнюють порожні місця на клумбі, створюючи красивий килим із квітів. Їх можна висівати одразу у відкритий ґрунт або вирощувати через розсаду. А в'юнкі сорти чудово підходять для вертикального озеленення або підвісних композицій. Цвітуть настурції з червня до жовтня, при цьому залишаються невибагливими до умов вирощування.

 

Яскраві настурції у саду
Яскраві настурції у саду. Фото: Future

Також ділимося корисними порадами з садівництва

Чим підживити півонії у травні, щоб кущі пишно зацвіли.

Чому тюльпани ростуть, але не випускають бутони та як це можна виправити.

Чим підживити троянди навесні, щоб вони пишно зацвіли.

посадка квітів невибагливі квіти вирощування квітів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації