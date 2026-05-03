Які квіти посадити у травні 2026: п'ять найкращих рослин, що будуть цвісти до жовтня

Травень — ідеальний час, щоб створити клумбу вашої мрії. У цей місяць можна висадити яскраві квіти, які квітнутимуть аж до осені. І що важливо — вони не потребують складного догляду.

Які п'ять найкращих квітів посадити у травні, щоб вони прикрашали вашу ділянку до жовтня.

П'ять найкращих квітів, які варто посадити у травні 2026

Волошки

Ніжні волошки, що мають насичено-блакитний колір дуже гарно виглядають як у композиціях на клумбі, так і вздовж доріжок або просто біля дому. Травень — це останній шанс їх посіяти, якщо хочете отримати цвітіння вже цього сезону. Вже на початку літа рослини починають активно формувати бутони. Цвітуть волошки з червня до серпня, але при регулярному видаленні зів'ялих квітів можуть тішити довше.

Соняшники

Соняшники вже давно з городу перекочували на клумби українців. Зараз існує безліч декоративних видів. Ці яскраві квіти дарують особливий настрій. У травні їх можна висівати прямо у ґрунт або вирощувати через розсаду. Важливо обрати сонячне місце та захистити молоді рослини від шкідників. Високі сорти потребують підв'язки, але виглядають максимально ефектно. Період цвітіння триває з липня до вересня.

Петунії

Петунії — справжні фаворити серед квітів, які цвітуть усе літо та осінь. Вони підходять як для відкритого ґрунту, так і для кашпо чи балконних ящиків. Особливо ефектно виглядають у поєднанні різних кольорів на одній клумбі. Ці рослини люблять сонце, родючий ґрунт і регулярний полив. Якщо дотримуватись базового догляду, петунії безперервно цвітимуть до жовтня, утворюючи густі яскраві "шапки".

Цинії

Яскраві та невибагливі квіти, які легко вирощуються з насіння і швидко ростуть навіть без складного догляду. У травні їх висівають прямо у вологий ґрунт, присипаючи тонким шаром землі. Рослини добре почуваються як на клумбах, так і в контейнерах. Цвітіння починається в липні і триває аж до жовтня, що робить їх одними з найкращих для тривалого декоративного ефекту в саду або на ділянці.

Настурції

Надзвичайно яскраві декоративні квіти мають й практичне пристосування: вони швидко заповнюють порожні місця на клумбі, створюючи красивий килим із квітів. Їх можна висівати одразу у відкритий ґрунт або вирощувати через розсаду. А в'юнкі сорти чудово підходять для вертикального озеленення або підвісних композицій. Цвітуть настурції з червня до жовтня, при цьому залишаються невибагливими до умов вирощування.

