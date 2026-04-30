Чим підживити півонії у травні 2026: найкраще добриво для пишного цвітіння

Підживлення півоній для пишного цвітіння.

Травень — час, коли півонії готуються дивувати нас своїм розкішним цвітінням. Але чи замислювалися ви, чому в одних садівників кущі вкриті великими ароматними бутонами, а в інших — квітів не густо? Секрет часто криється у підживленні. Якісне та своєчасно внесене добриво допоможе отримати пишні квіти з насиченим ароматом.

Новини.LIVE розповідає, чим підгодувати кущі півоній у травні, щоб рослина віддячила вам казковим цвітінням.

Коли підживлювати півонії у травні

Півонії не поспішають радувати квітами у перші роки після посадки. Зазвичай вони набирають силу і починають повноцінно цвісти лише на третій або четвертий рік. Але це не означає, що догляд за кущами можна ігнорувати.

У травні, коли рослина вже активно росте і формує бутони, настає найкращий момент для підживлення. Досвідчені садівники радять робити це приблизно за два тижні до початку цвітіння.

Має бути вже стабільне тепло. Оптимально, щоб температура вдень трималася на рівні від +15 до +20°C, а нічні заморозки вже повністю минули. Оскільки у холодному ґрунті поживні речовини засвоюються значно гірше. Найкраще вносити добриво у похмурий день або ввечері. Перед підживленням півонії обов'язково потрібно добре полити, щоб не пошкодити коріння. У той же час після сильних дощів варто почекати 1-2 дні, поки ґрунт трохи підсохне.

Чим підживити півонії для пишного цвітіння

Один із найефективніших варіантів — органічне добриво на основі коров'ячого гною. Такий настій вважається перевіреним засобом, який допомагає рослинам швидко набрати силу.

Як правильно приготувати підживлення:

розведіть 1 л настою коров'яку в 10 л води;

додайте 20 г сульфату калію;

всипте 40 г суперфосфату.

Отриманий розчин вносять під корінь.

Як доглядати за півоніями після підживлення

Щоб результат дійсно вразив, важливо не зупинятися на одному підживленні. Після основного внесення добрив у травні варто підтримувати півонії протягом усього сезону. Раз на місяць рекомендується використовувати комплексні мінеральні добрива. Найкраще підходить позакореневий спосіб — обприскування по листю, щоб рослина швидше засвоювала корисні речовини.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим підживити троянди навесні, щоб вони пишно зацвіли.

Чому тюльпани ростуть, але не випускають бутони та як це можна виправити.

Який морозостійкий сорт троянди посадити на подвір'ї.