Це підживлення навесні люблять троянди: цвітуть довго та пишно

Це підживлення навесні люблять троянди: цвітуть довго та пишно

Дата публікації: 21 березня 2026 21:21
Людина підживлює троянди мінеральними добривами. Фото: Pinterest

Троянда, як і будь-яка рослина, навесні потребує догляду. Адже у цей період закладається основа для майбутнього цвітіння. Особливо важливе підживлення, від якого залежить, чи будуть кущі вкриті бутонами. Варто знати, які добрива потрібні квітам і коли їх вносити.

Новини.LIVE ділиться з вами секретами, чим підживити троянди навесні, щоб вони вражали красою.

Читайте також:

Коли і як підживлювати троянди

Удобрення троянди навесні проводять поетапно:

  • перший раз — одразу після обрізки, коли бруньки тільки починають набухати. У цей момент кущам потрібен азот і органіка для старту росту;
  • другий — через два тижні після першого. Можна поєднувати органічні настої з мінеральними добривами;
  • третій — під час формування бутонів. Тут головну роль відіграє фосфор, який відповідає за майбутнє цвітіння.

Після першої хвилі цвітіння троянди знову підживлюють, щоб підтримати їхню силу і стимулювати повторне утворення квітів.

Чим підживити троянди навесні для пишного цвітіння

У цей період троянди можна підживлювати як органічними добривами, так і мінеральними. Але потрібен правильний баланс азоту, фосфору і калію. Азот відповідає за ріст пагонів і листя, фосфор — це саме те, що стимулює утворення бутонів і рясне цвітіння. А калій допомагає зробити квіти більшими, зміцнює рослину та підвищує її стійкість.

Серед мінеральних добрив добре працюють комплексні суміші:

  • аміачна селітра;
  • суперфосфат;
  • сульфат калію;
  • гумат натрію (для стимуляції росту);
  • кальцієва селітра (в період бутонізації).

Не менш важливі органічні добрива для троянд. Вони покращують структуру ґрунту і живлять рослину поступово. Найкраще підходять:

  • коров'як;
  • компост;
  • пташиний послід.

Але з ними слід бути обережними: неправильна концентрація може пошкодити коріння.

Також не вносіть добрива у сухий ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Не перевищуйте дозування, адже це зменшує кількість квітів. І обов'язково чергуйте органіку та мінеральні суміші, щоб зберегти баланс поживних речовин.

Також ділимося з вами іншими корисними статтями з садівництва

Як обрізати троянди навесні, щоб кущі рясно зацвіли.

Що зробити з хризантемами у березні, щоб цвіли до пізньої осені.

Як правильно посадити тюльпани навесні.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
