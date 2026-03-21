Це підживлення навесні люблять троянди: цвітуть довго та пишно
Троянда, як і будь-яка рослина, навесні потребує догляду. Адже у цей період закладається основа для майбутнього цвітіння. Особливо важливе підживлення, від якого залежить, чи будуть кущі вкриті бутонами. Варто знати, які добрива потрібні квітам і коли їх вносити.
Новини.LIVE ділиться з вами секретами, чим підживити троянди навесні, щоб вони вражали красою.
Коли і як підживлювати троянди
Удобрення троянди навесні проводять поетапно:
- перший раз — одразу після обрізки, коли бруньки тільки починають набухати. У цей момент кущам потрібен азот і органіка для старту росту;
- другий — через два тижні після першого. Можна поєднувати органічні настої з мінеральними добривами;
- третій — під час формування бутонів. Тут головну роль відіграє фосфор, який відповідає за майбутнє цвітіння.
Після першої хвилі цвітіння троянди знову підживлюють, щоб підтримати їхню силу і стимулювати повторне утворення квітів.
Чим підживити троянди навесні для пишного цвітіння
У цей період троянди можна підживлювати як органічними добривами, так і мінеральними. Але потрібен правильний баланс азоту, фосфору і калію. Азот відповідає за ріст пагонів і листя, фосфор — це саме те, що стимулює утворення бутонів і рясне цвітіння. А калій допомагає зробити квіти більшими, зміцнює рослину та підвищує її стійкість.
Серед мінеральних добрив добре працюють комплексні суміші:
- аміачна селітра;
- суперфосфат;
- сульфат калію;
- гумат натрію (для стимуляції росту);
- кальцієва селітра (в період бутонізації).
Не менш важливі органічні добрива для троянд. Вони покращують структуру ґрунту і живлять рослину поступово. Найкраще підходять:
- коров'як;
- компост;
- пташиний послід.
Але з ними слід бути обережними: неправильна концентрація може пошкодити коріння.
Також не вносіть добрива у сухий ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Не перевищуйте дозування, адже це зменшує кількість квітів. І обов'язково чергуйте органіку та мінеральні суміші, щоб зберегти баланс поживних речовин.
