Як садити тюльпани навесні — хитрий трюк, щоб квіти з'явилися вже цього року

Посадка тюльпанів навесні. Колаж: Новини.LIVE

Квіти, без яких неможливо уявити клумби та подвір'я навесні — тюльпани. Але що робити, якщо ви не встигли посадити цибулини восени? Насправді існує хитрий трюк, який допоможе посадити тюльпани навесні так, щоб вони могли зацвісти вже цього сезону.

Новини.LIVE ділиться з вами простими, але дієвими прийомами, які подарують квітучу клумбу з яскравими квітами навіть після весняної посадки.

Як садити тюльпани навесні, щоб квітнули цього року — хитрий трюк садівників

Зазвичай тюльпани садять восени, оскільки цибулини потребують природного загартування холодом. Саме холод стимулює формування квіткової бруньки. Інакше замість квітів будуть лише листя. Проте це не означає, що весняна посадка тюльпанів марна. Квіти можуть з'явитися навіть цього року, якщо знати кілька простих секретів.

Купуйте посадковий матеріал, який пройшов штучний період холоду. Садити такі цибулини потрібно одразу після покупки або зберігати у прохолодному місці до висаджування. Якщо ви вже маєте цибулини, але вони не загартовані, можна створити для них штучну зиму. Покладіть їх у паперовий пакет або сітчастий мішечок і залиште в холодильнику, бажано на 10-12 тижнів.

Важливо: не зберігайте цибулини поряд із фруктами або овочами, оскільки вони виділяють етилен, який може пошкодити посадковий матеріал.

Що робити, якщо цибулини не були охолоджені

Навіть якщо цибулини не пройшли період холоду, їх все одно варто посадити. Головне, щоб вони були щільними, не пересушеними і без ознак гнилі. У такому випадку тюльпани можуть не зацвісти цієї весни, але вони наростять листя і укоріняться. За літо цибулина накопичить поживні речовини, і наступного року клумба вже порадує яскравими квітами.

Корисні поради для пишного цвітіння тюльпанів

Щоб тюльпани добре росли і цвіли, варто врахувати кілька простих порад садівників:

для посадки оберіть сонячне місце з легким і добре дренованим ґрунтом;

перед посадкою перекопайте ґрунт і додайте трохи компосту або перегною;

не садіть цибулини у важкий і мокрий ґрунт, де застоюється вода;

цибулини висаджують на глибину приблизно трьох їхніх висот;

відстань між рослинами має бути приблизно 8-10 см;

після посадки ґрунт бажано злегка полити, щоб активізувати ріст коренів;

після появи перших сходів можна підживити рослини мінеральним добривом для квітів;

після цвітіння не зрізайте листя одразу — воно допомагає цибулині накопичити сили.

