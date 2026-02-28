Відео
Україна
Обрізка троянд навесні — як провести, щоб квіти рясно зацвіли

Обрізка троянд навесні — як провести, щоб квіти рясно зацвіли

Дата публікації: 28 лютого 2026 21:30
Як обрізати троянди навесні, щоб кущі рясно зацвіли — поради садівників
Обрізка троянд навесні. Колаж: Новини.LIVE

Навесні традиційно садівники та дачники готують клумби та сад до нового сезону. Особливу увагу приділяють трояндам. Якщо вчасно провести обрізку, кущі подарують розкішне та тривале цвітіння. 

Новини.LIVE розповідає, коли та як правильно проводити обрізку троянд навесні, щоб кущі щедро тішили квітами увесь сезон.

Читайте також:

Чому весняна обрізка забезпечує рясне цвітіння

Правильна обрізка кущів троянд навесні допомагає:

  • активізувати ріст молодих пагонів;
  • зміцнити кореневу систему;
  • покращити провітрювання крони;
  • збільшити кількість квіткових бруньок.

Коли обрізати троянди навесні

Саме на початку весни, а саме з середини березня до середини квітня, можна проводити обрізку. У цей час рослина тільки починає формувати нові пагони, але ще не пішла в активний ріст.

Найголовніше — дочекатися, поки мине ризик сильних заморозків. Денна температура має стабільно триматися вище +5°C, а нічна вже не опускаються нижче -3°C.

Як проводити обрізку троянд

Щоб обрізка троянд навесні була ефективною, дотримуйтеся простих правил:

  • використовуйте гострий та продезінфікований секатор;
  • робіть зріз під невеликим кутом;
  • обрізайте трохи вище здорової зовнішньої бруньки;
  • не залишайте довгих "пеньків".

Перед формуванням куща важливо провести санітарне очищення. Насамперед видаляють:

  • сухі та підмерзлі гілки;
  • пошкоджені пагони;
  • слабкі та тонкі відростки.

Далі варто звернути увагу на структуру куща:

  • прибрати пагони, що ростуть усередину;
  • видалити гілки, які перехрещуються й труться одна об одну;
  • відкрити центр куща для кращої циркуляції повітря та доступу світла.

Правильно сформована троянда повинна мати вазоподібну форму — з відкритою серединою та рівномірно розташованими міцними пагонами. Така форма зменшує ризик грибкових захворювань і стимулює рясніше цвітіння.

Також пропонуємо вам ознайомитися з іншими цікавими темами з городництва та садівництва

Чому на городі росте чистотіл та як можна швидко позбутися надокучливої рослини.

Як висадити крокуси, щоб квіти зацвіли дуже рано.

Які популярні рослини не можна садити на присадибній ділянці, оскільки вони отруйні та можуть нашкодити.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
