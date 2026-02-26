Чому на городі росте чистотіл та як швидко позбутися — поради дачникам

Чистотіл росте на городі. Колаж: Новини.LIVE

Чистотіл на городі часто сприймають як звичайний бур'ян. Адже він, справді, конкурує з городніми та садовими культурами за воду, світло й поживні речовини. Але масове розростання цієї рослини часто має глибшу причину. Це своєрідний сигнал про стан вашого ґрунту.

Новини.LIVE розповідає, чому на городі з'являється чистотіл, що це говорить про ґрунт та як швидко позбутися рослини.

Чому на городі з'являється чистотіл

Виявляється, чистотіл надзвичайно добре почувається на кислих ґрунтах. Тобто, де pH нижчий за 6. Він є природним індикатором. А якщо поруч із чистотілом активно ростуть хвощ, мокриця або пирій — це явна ознака низького pH. Для більшості овочів та ягідних кущів кислий ґрунт виявляється згубним, адже він:

ускладнює засвоєння кальцію, калію, магнію та фосфору;

пригнічує розвиток кореневої системи;

знижує імунітет культур до хвороб;

зменшує врожайність.

Водночас важливо пам'ятати: не всі рослини потребують нейтрального pH. Наприклад, лохина добре росте саме на кислих ґрунтах.

Перш ніж активно боротися з чистотілом та змінювати склад землі, бажано з'ясувати, чи справді проблема у підвищеній кислотності. Найнадійніший та найпростіший спосіб — використати лакмусові смужки.

Як позбутися чистотілу на городі

Якщо аналіз підтвердив підвищену кислотність, варто провести розкислення ґрунту. Найчастіше для цього використовують доломітове борошно або інші вапняні матеріали. Вони знижують кислотність і водночас збагачують землю кальцієм та магнієм.

Найкраще починати розкислення ґрунту восени, коли врожай вже зібрано. За зиму ґрунт стабілізується, і навесні рослини отримають кращі умови для росту. Таку процедуру, як правило, проводять раз на кілька років.

Якщо ж чекати до осені немає можливості або чистотіл уже масово захопив ділянку, доведеться діяти механічно. Регулярне прополювання, особливо на ранніх стадіях росту, допоможе значно стримати його поширення. Важливо видаляти рослину разом із коренем.

Як можна використати чистотіл з користю для городу

Попри статус бур'яну, чистотіл може принести користь. У невеликій кількості його додають до компосту. Після перегнивання поживні речовини повертаються у ґрунт. Також із чистотілу готують настої для профілактичного захисту рослин від шкідників, зокрема попелиці.

Важливо: використовувати такі засоби слід обережно та помірно.

