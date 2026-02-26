Почему на огороде растет чистотел — советы дачникам, как быстро избавиться

Чистотел растет на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Еще вчера грядки выглядели аккуратными, а сегодня между клубникой и овощами массово растет чистотел и уверенно захватывает пространство? Это не случайность, а важный сигнал, что с вашим грунтом что-то не так.

Новини.LIVE рассказывает, почему на огороде появляется чистотел, что это говорит о почве и как быстро избавиться от растения.

Почему на огороде появляется чистотел

Оказывается, чистотел чрезвычайно хорошо чувствует себя на кислых почвах. То есть, где pH ниже 6. Он является естественным индикатором. А если рядом с чистотелом активно растут хвощ, мокрица или пырей — это явный признак низкого pH. Для большинства овощей и ягодных кустов кислая почва оказывается губительной, ведь она:

затрудняет усвоение кальция, калия, магния и фосфора;

подавляет развитие корневой системы;

снижает иммунитет культур к болезням;

уменьшает урожайность.

В то же время важно помнить: не все растения нуждаются в нейтральном pH. Например, голубика хорошо растет именно на кислых почвах.

Прежде чем активно бороться с чистотелом и менять состав земли, желательно выяснить, действительно ли проблема в повышенной кислотности. Самый надежный и простой способ — использовать лакмусовые полоски.

Как избавиться от чистотела на огороде

Если анализ подтвердил повышенную кислотность, следует провести раскисление почвы. Чаще всего для этого используют доломитовую муку или другие известковые материалы. Они снижают кислотность и одновременно обогащают землю кальцием и магнием.

Лучше всего начинать раскисление почвы осенью, когда урожай уже собран. За зиму почва стабилизируется, и весной растения получат лучшие условия для роста. Такую процедуру, как правило, проводят раз в несколько лет.

Если же ждать до осени нет возможности или чистотел уже массово захватил участок, придется действовать механически. Регулярная прополка, особенно на ранних стадиях роста, поможет значительно сдержать его распространение. Важно удалять растение вместе с корнем.

Как можно использовать чистотел с пользой для огорода

Несмотря на статус сорняка, чистотел может принести пользу. В небольшом количестве его добавляют в компост. После перегнивания питательные вещества возвращаются в почву. Также из чистотела готовят настои для профилактической защиты растений от вредителей, в частности тли.

Важно: использовать такие средства следует осторожно и умеренно.

