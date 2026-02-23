Видео
Україна
Видео

Эти цветы нельзя садить возле дома — красивые, но ядовитые

Дата публикации 23 февраля 2026 23:55
Какие растения нельзя сажать возле дома — список опасных цветов
Опасные цветы на приусадебном участке. Коллаж: Новини.LIVE

Что может быть лучше двора, утопающего в цветах? Яркие бутоны, роскошные кусты и экзотические растения создают атмосферу уюта и кажутся идеальным выбором для сада. Но за этой красотой иногда скрывается опасность. Некоторые популярные культуры содержат токсины, что могут представлять серьезную угрозу здоровью.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя сажать во дворе, чтобы избежать опасности.

Читайте также:

Смертельно ядовитые растения, которые нельзя высаживать возле дома

Олеандр

Олеандр — эффектный декоративный куст, часто выращиваемый в теплых регионах. Однако все его части ядовиты. Один съеденный листок может представлять смертельную опасность для домашних животных и детей. Главные симптомы отравления:

  • боль в животе;
  • тошнота;
  • нарушение сердечного ритма.
Наперстянка

Наперстянка — популярное растение, которое часто можно увидеть в садах. Однако она содержит вещества, влияющие на работу сердца. Употребление любой части растения может вызвать тяжелое отравление, сердечную недостаточность и даже летальный исход. Особенно уязвимы дети и домашние животные.

Паслин

Паслин может быть как прямостоячим, так и вьющимся. Его темные или красные ягоды выглядят привлекательно, но именно они представляют наибольшую опасность. Ягоды легко могут попасть в руки ребенка или стать "лакомством" для домашнего любимца. Кроме того, контакт с соком паслена иногда вызывает дерматит у людей с чувствительной кожей.

Рододендрон и азалия

Рододендрон и азалия принадлежат к одному роду и широко используются в ландшафтном дизайне. Опасны как садовые, так и комнатные экземпляры. Поэтому размещать их в доме или во дворе следует с большой осторожностью. Эти растения содержат токсины, которые могут вызвать:

  • рвоту;
  • повышенное слюноотделение;
  • слабость;
  • нарушение сердечной деятельности;
  • кому в тяжелых случаях.
Ландыш

Ландыш — символ нежности и весны, но в то же время один из наиболее токсичных садовых цветов. Все части растения содержат карденолиды, влияющие на сердце. Попадание в организм может вызвать тошноту, нарушение сердечного ритма и другие серьезные последствия.

Нарциссы, кливия и амариллис

Нарцисс, кливия и амариллис содержат алкалоид ликорин. Самая большая концентрация токсинов в луковицах. Отравление может сопровождаться рвотой, судорогами, обильным слюноотделением и нарушением сердечного ритма. При высадке таких растений в саду или выращивании в горшках нужно соблюдать максимальную осторожность.

Осенний крокус

Осенний крокус содержит колхицин — сильнодействующее токсическое вещество. Из-за высокого уровня токсичности эксперты не рекомендуют выращивать его на приусадебных участках. Даже небольшое количество растения может вызвать раздражение слизистых, рвоту, шоковое состояние и повреждение внутренних органов.

Ранее мы рассказывали, какие морозостойкие цветы можно посадить на клумбе, чтобы уже весной любоваться ярким цветением.

Также узнавайте, какие цветы стоит посадить прямо на огороде, чтобы защитить овощи и зелень от вредителей.

растения цветы советы сад клумба
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
