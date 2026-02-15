Какие цветы защищают огород от вредителей - что посадить рядом с овощами для лучшего урожая

Девушка высаживает цветы. Фото: Freepik

Правильно подобранные цветы могут стать естественным щитом для огорода, отпугивая вредителей и поддерживая здоровье овощных культур. Высадив их рядом с грядками, вы получите более сильные растения и стабильный урожай без лишней химии.

Новини.LIVE объясняет, какие цветы помогут уберечь огород от вредителей и с какими овощными культурами их стоит сочетать для лучшего результата.

Почему бархатцы — идеальные спутники овощей

Растение выделяет специфический аромат, который раздражает большинство вредителей. Благодаря этому на грядках создается естественный барьер, не требующий химических обработок. Кроме того, бархатцы улучшают структуру почвы и способствуют восстановлению ее естественной микрофлоры, что положительно влияет на развитие овощных культур.

Против каких вредителей работают бархатцы

Цветы эффективно отпугивают:

тлей;

муравьев;

корневых цистоподобных нематод;

белокрылку;

слизней.

Такая защита помогает сохранить листья, корни и завязь.

С какими культурами их лучше сочетать

Бархатцы высаживают рядом с овощами и ягодами, которые больше всего страдают от насекомых. Лучшие соседи:

капуста, брокколи, цветная капуста;

фасоль, помидоры, морковь;

порей, картофель;

клубника и земляника;

розы, которые часто атакует тля.

Как правильно высаживать бархатцы

Семена сеют на рассаду с конца февраля, а в грунт — с середины мая. Цветы хорошо растут в любом месте, быстро развиваются и цветут до осени, обеспечивая длительную защиту культуры. Регулярное прищипывание верхушек делает кусты более густыми, а значит — увеличивает площадь их естественной защиты от вредителей.

