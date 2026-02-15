Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Цветы, которые спасут урожай — посадите их на грядках

Цветы, которые спасут урожай — посадите их на грядках

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 20:00
Какие цветы защищают огород от вредителей - что посадить рядом с овощами для лучшего урожая
Девушка высаживает цветы. Фото: Freepik

Правильно подобранные цветы могут стать естественным щитом для огорода, отпугивая вредителей и поддерживая здоровье овощных культур. Высадив их рядом с грядками, вы получите более сильные растения и стабильный урожай без лишней химии.

Новини.LIVE объясняет, какие цветы помогут уберечь огород от вредителей и с какими овощными культурами их стоит сочетать для лучшего результата.

Реклама
Читайте также:

Почему бархатцы — идеальные спутники овощей

Растение выделяет специфический аромат, который раздражает большинство вредителей. Благодаря этому на грядках создается естественный барьер, не требующий химических обработок. Кроме того, бархатцы улучшают структуру почвы и способствуют восстановлению ее естественной микрофлоры, что положительно влияет на развитие овощных культур.

Против каких вредителей работают бархатцы

Цветы эффективно отпугивают:

  • тлей;
  • муравьев;
  • корневых цистоподобных нематод;
  • белокрылку;
  • слизней.

Такая защита помогает сохранить листья, корни и завязь.

С какими культурами их лучше сочетать

Бархатцы высаживают рядом с овощами и ягодами, которые больше всего страдают от насекомых. Лучшие соседи:

  • капуста, брокколи, цветная капуста;
  • фасоль, помидоры, морковь;
  • порей, картофель;
  • клубника и земляника;
  • розы, которые часто атакует тля.

Как правильно высаживать бархатцы

Семена сеют на рассаду с конца февраля, а в грунт — с середины мая. Цветы хорошо растут в любом месте, быстро развиваются и цветут до осени, обеспечивая длительную защиту культуры. Регулярное прищипывание верхушек делает кусты более густыми, а значит — увеличивает площадь их естественной защиты от вредителей.

Мы объясняли то, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

Также рассказывали о том, как сажать малину и какой уход обеспечит стабильный урожай.

Ранее сообщалось о том, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

урожай овощи цветы огород вредители защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации