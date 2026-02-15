Какие цветы защищают огород от вредителей - что посадить рядом с овощами для лучшего урожая

Цветы, которые спасут урожай — посадите их на грядках
Правильно подобранные цветы могут стать естественным щитом для огорода, отпугивая вредителей и поддерживая здоровье овощных культур. Высадив их рядом с грядками, вы получите более сильные растения и стабильный урожай без лишней химии.
Новини.LIVE объясняет, какие цветы помогут уберечь огород от вредителей и с какими овощными культурами их стоит сочетать для лучшего результата.
Почему бархатцы — идеальные спутники овощей
Растение выделяет специфический аромат, который раздражает большинство вредителей. Благодаря этому на грядках создается естественный барьер, не требующий химических обработок. Кроме того, бархатцы улучшают структуру почвы и способствуют восстановлению ее естественной микрофлоры, что положительно влияет на развитие овощных культур.
Против каких вредителей работают бархатцы
Цветы эффективно отпугивают:
- тлей;
- муравьев;
- корневых цистоподобных нематод;
- белокрылку;
- слизней.
Такая защита помогает сохранить листья, корни и завязь.
С какими культурами их лучше сочетать
Бархатцы высаживают рядом с овощами и ягодами, которые больше всего страдают от насекомых. Лучшие соседи:
- капуста, брокколи, цветная капуста;
- фасоль, помидоры, морковь;
- порей, картофель;
- клубника и земляника;
- розы, которые часто атакует тля.
Как правильно высаживать бархатцы
Семена сеют на рассаду с конца февраля, а в грунт — с середины мая. Цветы хорошо растут в любом месте, быстро развиваются и цветут до осени, обеспечивая длительную защиту культуры. Регулярное прищипывание верхушек делает кусты более густыми, а значит — увеличивает площадь их естественной защиты от вредителей.
