Головна Дім та город Квіти, які врятують урожай — посадіть їх на грядках

Квіти, які врятують урожай — посадіть їх на грядках

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 20:00
Які квіти захищають город від шкідників - що посадити поруч з овочами для кращого врожаю
Дівчина висаджує квіти. Фото: Freepik

Правильно підібрані квіти можуть стати природним щитом для городу, відлякуючи шкідників і підтримуючи здоров’я овочевих культур. Висадивши їх поруч із грядками, ви отримаєте сильніші рослини та стабільніший урожай без зайвої хімії.

Новини.LIVE пояснює, які квіти допоможуть вберегти город від шкідників та з якими овочевими культурами їх варто поєднувати для найкращого результату.

Читайте також:

Чому чорнобривці — ідеальні супутники овочів

Рослина виділяє специфічний аромат, який дратує більшість шкідників. Завдяки цьому на грядках створюється природний бар’єр, що не потребує хімічних обробок. Крім того, чорнобривці покращують структуру ґрунту й сприяють відновленню його природної мікрофлори, що позитивно впливає на розвиток овочевих культур.

Проти яких шкідників працюють чорнобривці

Квіти ефективно відлякують:

  • попелиць;
  • мурах;
  • кореневих цистоподібних нематод;
  • білокрилку;
  • слимаків.

Такий захист допомагає зберегти листя, корені та зав’язь.

З якими культурами їх краще поєднувати

Чорнобривці висаджують поряд з овочами й ягодами, які найбільше страждають від комах. Найкращі сусіди:

  • капуста, броколі, цвітна капуста;
  • квасоля, помідори, морква;
  • порей, картопля;
  • полуниця та суниця;
  • троянди, які часто атакує попелиця.

Як правильно висаджувати чорнобривці

Насіння сіють на розсаду з кінця лютого, а в ґрунт — із середини травня. Квіти добре ростуть у будь-якому місці, швидко розвиваються та цвітуть до осені, забезпечуючи тривалий захист культури. Регулярне прищипування верхівок робить кущі густішими, а отже — збільшує площу їхнього природного захисту від шкідників.

Ми пояснювали те, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Також розповідали про те, як садити малину та який догляд забезпечить стабільний урожай.

Раніше повідомлялося про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

врожай овочі квіти город шкідники захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
