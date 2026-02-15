Які квіти захищають город від шкідників - що посадити поруч з овочами для кращого врожаю

Дівчина висаджує квіти. Фото: Freepik

Правильно підібрані квіти можуть стати природним щитом для городу, відлякуючи шкідників і підтримуючи здоров’я овочевих культур. Висадивши їх поруч із грядками, ви отримаєте сильніші рослини та стабільніший урожай без зайвої хімії.

які квіти допоможуть вберегти город від шкідників та з якими овочевими культурами їх варто поєднувати для найкращого результату.

Чому чорнобривці — ідеальні супутники овочів

Рослина виділяє специфічний аромат, який дратує більшість шкідників. Завдяки цьому на грядках створюється природний бар’єр, що не потребує хімічних обробок. Крім того, чорнобривці покращують структуру ґрунту й сприяють відновленню його природної мікрофлори, що позитивно впливає на розвиток овочевих культур.

Проти яких шкідників працюють чорнобривці

Квіти ефективно відлякують:

попелиць;

мурах;

кореневих цистоподібних нематод;

білокрилку;

слимаків.

Такий захист допомагає зберегти листя, корені та зав’язь.

З якими культурами їх краще поєднувати

Чорнобривці висаджують поряд з овочами й ягодами, які найбільше страждають від комах. Найкращі сусіди:

капуста, броколі, цвітна капуста;

квасоля, помідори, морква;

порей, картопля;

полуниця та суниця;

троянди, які часто атакує попелиця.

Як правильно висаджувати чорнобривці

Насіння сіють на розсаду з кінця лютого, а в ґрунт — із середини травня. Квіти добре ростуть у будь-якому місці, швидко розвиваються та цвітуть до осені, забезпечуючи тривалий захист культури. Регулярне прищипування верхівок робить кущі густішими, а отже — збільшує площу їхнього природного захисту від шкідників.

