Какие морозостойкие многолетники цветут весной - выбор растений и правила выращивания

Мороз не страшен — цветы, которые начинают цвести уже весной
Некоторые многолетники настолько выносливы, что начинают цвести еще до того, как сойдет снег. Два декоративных растения способны оживить сад уже в марте и радовать эффектной листвой и ранним цветением.
Новини.LIVE объясняет, какие морозостойкие цветы стоит посадить под домом, когда они зацветают и как правильно ухаживать за растениями весной.
Морозник — цветок, который расцветает под снегом
Морозник хорошо растет в полутени, поэтому его высаживают под деревьями или рядом с кустами. Не подходят открытые места и участки с застойной водой — растение нуждается в легком естественном дренаже.
Как правильно посадить морозник
Высаживают в лунку глубиной около 30 см, корневая шейка должна быть на уровне почвы. Для посадки используют:
- слабощелочной субстрат;
- компост или перегной.
Первый год поливают умеренно, следующей весной — подкармливают комплексным удобрением. Отмершие листья следует регулярно удалять.
Эрантис — первый цветок марта
Эрантис, или веснянка, появляется сразу после таяния снега. Высаживают его осенью, но можно и весной — в таком случае цветение будет более поздним. Лучше всего растет под деревьями, где нет застоя воды.
Посадка эрантиса и уход за ним
Для посадки делают лунку 5-7 см глубиной, раскладывая луковицы на расстоянии 8-10 см носиками вверх. Почву легонько утрамбовывают и поливают. Дальнейший уход минимальный: растение не нуждается в частых поливах, кроме периодов длительной летней засухи.
Мы уже писали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.
Ранее объясняли то, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.
Подробнее рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.
Читайте Новини.LIVE!