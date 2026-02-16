Какие морозостойкие многолетники цветут весной - выбор растений и правила выращивания

Девушка сажает цветы. Фото: Freepik

Некоторые многолетники настолько выносливы, что начинают цвести еще до того, как сойдет снег. Два декоративных растения способны оживить сад уже в марте и радовать эффектной листвой и ранним цветением.

Новини.LIVE объясняет, какие морозостойкие цветы стоит посадить под домом, когда они зацветают и как правильно ухаживать за растениями весной.

Реклама

Читайте также:

Морозник — цветок, который расцветает под снегом

Морозник хорошо растет в полутени, поэтому его высаживают под деревьями или рядом с кустами. Не подходят открытые места и участки с застойной водой — растение нуждается в легком естественном дренаже.

Как правильно посадить морозник

Высаживают в лунку глубиной около 30 см, корневая шейка должна быть на уровне почвы. Для посадки используют:

слабощелочной субстрат;

компост или перегной.

Первый год поливают умеренно, следующей весной — подкармливают комплексным удобрением. Отмершие листья следует регулярно удалять.

Эрантис — первый цветок марта

Эрантис, или веснянка, появляется сразу после таяния снега. Высаживают его осенью, но можно и весной — в таком случае цветение будет более поздним. Лучше всего растет под деревьями, где нет застоя воды.

Посадка эрантиса и уход за ним

Для посадки делают лунку 5-7 см глубиной, раскладывая луковицы на расстоянии 8-10 см носиками вверх. Почву легонько утрамбовывают и поливают. Дальнейший уход минимальный: растение не нуждается в частых поливах, кроме периодов длительной летней засухи.

Мы уже писали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

Ранее объясняли то, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Подробнее рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.