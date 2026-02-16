Які морозостійкі багаторічники цвітуть навесні - вибір рослин і правила вирощування

Мороз не страшний — квіти, які починають цвісти вже навесні
Деякі багаторічники настільки витривалі, що починають цвісти ще до того, як зійде сніг. Дві декоративні рослини здатні оживити сад уже в березні й радувати ефектним листям та раннім цвітом.
Новини.LIVE пояснює, які морозостійкі квіти варто посадити під домом, коли вони зацвітають та як правильно доглядати за рослинами навесні.
Морозник — квітка, що розквітає під снігом
Морозник добре росте у напівтіні, тому його висаджують під деревами чи поруч із кущами. Не підходять відкриті місця та ділянки з застійною водою — рослина потребує легкого природного дренажу.
Як правильно посадити морозник
Висаджують у лунку глибиною близько 30 см, коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту. Для посадки використовують:
- слаболужний субстрат;
- компост або перегній.
Перший рік поливають помірно, наступної весни — підживлюють комплексним добривом. Відмерле листя слід регулярно видаляти.
Ерантіс — перша квітка березня
Ерантіс, або весняк, з’являється одразу після танення снігу. Висаджують його восени, але можна й навесні — у такому разі цвітіння буде пізнішим. Найкраще росте під деревами, де немає застою води.
Посадка ерантісу та догляд
Для посадки роблять лунку 5-7 см завглибшки, розкладаючи цибульки на відстані 8-10 см носиками догори. Ґрунт легенько утрамбовують і поливають. Подальший догляд мінімальний: рослина не потребує частих поливів, окрім періодів тривалої літньої посухи.
