Головна Дім та город Мороз не страшний — квіти, які починають цвісти вже навесні

Мороз не страшний — квіти, які починають цвісти вже навесні

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 22:33
Які морозостійкі багаторічники цвітуть навесні - вибір рослин і правила вирощування
Дівчина садить квіти. Фото: Freepik

Деякі багаторічники настільки витривалі, що починають цвісти ще до того, як зійде сніг. Дві декоративні рослини здатні оживити сад уже в березні й радувати ефектним листям та раннім цвітом.

Новини.LIVE пояснює, які морозостійкі квіти варто посадити під домом, коли вони зацвітають та як правильно доглядати за рослинами навесні.

Морозник добре росте у напівтіні, тому його висаджують під деревами чи поруч із кущами. Не підходять відкриті місця та ділянки з застійною водою — рослина потребує легкого природного дренажу.

Як правильно посадити морозник

Висаджують у лунку глибиною близько 30 см, коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту. Для посадки використовують:

  • слаболужний субстрат;
  • компост або перегній.

Перший рік поливають помірно, наступної весни — підживлюють комплексним добривом. Відмерле листя слід регулярно видаляти.

Ерантіс — перша квітка березня

Ерантіс, або весняк, з’являється одразу після танення снігу. Висаджують його восени, але можна й навесні — у такому разі цвітіння буде пізнішим. Найкраще росте під деревами, де немає застою води.

Посадка ерантісу та догляд

Для посадки роблять лунку 5-7 см завглибшки, розкладаючи цибульки на відстані 8-10 см носиками догори. Ґрунт легенько утрамбовують і поливають. Подальший догляд мінімальний: рослина не потребує частих поливів, окрім періодів тривалої літньої посухи.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
