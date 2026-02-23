Що не можна садити біля дому — список популярних квітів, які несуть небезпеку

Небезпечні квіти на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Що може бути краще за квітуче подвір'я? Яскраві квіти, пишні кущі та екзотичні рослини здаються ідеальним вибором для саду. Проте, навіть популярні культури можуть виявитися небезпечними. За красивою "обгорткою" можуть ховатися смертельні токсини.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна садити на подвір'ї, щоб уникнути небезпеки.

Смертельно отруйні рослини, які не можна висаджувати біля дому

Олеандр

Олеандр — ефектний декоративний кущ, який часто вирощують у теплих регіонах. Проте всі його частини отруйні. Один з'їдений лист може становити смертельну небезпеку для домашніх тварин та дітей. Головні симптоми отруєння:

біль у животі;

нудота;

порушення серцевого ритму.

Наперстянка

Наперстянка — популярна рослина, яку часто можна побачити у садах. Однак вона містить речовини, що впливають на роботу серця. Вживання будь-якої частини рослини може спричинити тяжке отруєння, серцеву недостатність і навіть летальний результат. Особливо вразливі діти та домашні тварини.

Паслін

Паслін може бути як прямостоячим, так і витким. Його темні або червоні ягоди виглядають привабливо, але саме вони становлять найбільшу небезпеку. Ягоди легко можуть потрапити до рук дитини або стати "ласощами" для домашнього улюбленця. Крім того, контакт із соком пасльону іноді викликає дерматит у людей із чутливою шкірою.

Рододендрон і азалія

Рододендрон та азалія належать до одного роду й широко використовуються в ландшафтному дизайні. Небезпечні як садові, так і кімнатні екземпляри. Тому розміщувати їх у будинку чи на подвір'ї варто з великою обережністю. Ці рослини містять токсини, які можуть викликати:

блювання;

підвищене слиновиділення;

слабкість;

порушення серцевої діяльності;

кому в тяжких випадках.

Конвалія

Конвалія — символ ніжності та весни, але водночас одна з найбільш токсичних садових квітів. Усі частини рослини містять карденоліди, що впливають на серце. Потрапляння в організм може спричинити нудоту, порушення серцевого ритму та інші серйозні наслідки.

Нарциси, клівія та амариліс

Нарцис, клівія та амариліс містять алкалоїд лікорин.

Найвища концентрація токсинів — у цибулинах. Отруєння може супроводжуватися блюванням, судомами, рясним слиновиділенням і порушенням серцевого ритму. Під час висаджування таких рослин у саду або вирощування в горщиках потрібно дотримуватися максимальної обережності.

Осінній крокус

Осінній крокус містить колхіцин — сильнодіючу токсичну речовину. Через високий рівень токсичності експерти не рекомендують вирощувати його на присадибних ділянках. Навіть невелика кількість рослини може викликати подразнення слизових, блювання, шоковий стан і пошкодження внутрішніх органів.

