Які квіти сіяти в останній тиждень лютого 2026 — три види для раннього цвітіння

Посів квітів у лютому для раннього цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Кінець лютого — важливий період для тих, хто мріє про яскраву клумбу вже у квітні-травні. Поки на вулиці ще холодно, насіння квітів можна сіяти на розсаду.

Новини.LIVE розповідає, які три популярні види квітів варто посіяти в останній тиждень лютого 2026 року, щоб уже навесні милуватися красою.

Левиний зів

Ця квітка надзвичайно популярна серед українських садівників та дачників. Вона невибаглива і при цьому надзвичайно яскрава. Квіти добре переносять прохолоду навесні та восени, але потребують часу для повноцінного розвитку. Тому варто сіяти вже в лютому. Використовуйте легкий, стерильний субстрат і підтримуйте помірну вологість без перезволоження. Сіянці формують міцні стебла, здатні витримати легкі весняні похолодання після пересадки.

Петунія

Петунія — фаворит клумб, балконів і підвісних кашпо. Для формування потужної розсади їй потрібно приблизно 10 тижнів. Кінець лютого для посіву — оптимальний час. А висаджувати розсаду у відкритий ґрунт можна тільки після повного зникнення загрози заморозків. Перед висаджуванням обов'язково проводьте загартовування — поступово збільшуйте час перебування рослин на свіжому повітрі протягом 7-10 днів. Це зменшить стрес і допоможе петунії швидше адаптуватися.

Мальва

Це сонцелюбна рослина з потужними стеблами, які можуть сягати понад двох метрів. Ранній посів дозволяє отримати розвинену кореневу систему та продовжити період цвітіння. Висівайте насіння в біорозкладні горщики, щоб мінімізувати травмування кореня. Також обирайте максимально сонячне місце для висаджування.

